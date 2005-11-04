Необходимо исправить шаблон для Shopcms. Оригинал можно посмотреть здесь: http://shopcms-design.ru/fashion.html он не совсем подходит мне, я хотел бы, чтобы шаблон изменили так: 1. название инет магазина и картинку рядом с названием поменять на мед тематику (мы продаем медицинскую ...
- Интернет-магазины2 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $2500
Всем привет. Есть проект. Очень сложный сайт. Особенно сложен он тем, что заказчик очень привередливый и некоторые страницы переделывали чуть ли не 10 раз. А сроки уже поджимают. Поэтому в принципе готов разбить бюджет на ...Дизайн сайтов20 заявокЗакрыт17 лет назад
- $50
Необходимо создать дизайн сайта для промоагентства. Дизайн состоит из 2- частей. Первая - первая страница, вход на сайт. Вторая часть - шаблон для всех других страниц. Цель сайта - привлекать на работу промоутером молодых людей. ...Дизайн сайтов30 заявокЗакрыт17 лет назад
- $100
Необходимо разработать и подготовить в печать дизайн выставочного стенда. Площадь рекламной поверхности 2,6*2,3 м. Тема дизайна перчатки медицинские. Гонорар до 100$. Присылайте свои портфолио на [email protected].Дизайн продукции14 заявокЗакрыт18 лет назад
- $500
Необходимо 1. Сверстать 24 страницы (схема сайта и описание в приложении) 2. Запрограммировать 3. Оптимизировать в тексте 31 слово/словосочетание под поисковые системы 4.Разместить сайт в инете 5. Предоставить систему управления сайтом Дизайн наш. В дальнейшем необходимо будет продвигать сайт по ...HTML-верстка28 заявокЗакрыт18 лет назад