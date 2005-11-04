Ruzvelt

Гость Ruzvelt

 
NaN лет
18 лет на фриланс-бирже
Был
13 лет назад

люблю, когда качественно...

  • Доработать шаблон для Shopcms

    Необходимо исправить шаблон для Shopcms. Оригинал можно посмотреть здесь: http://shopcms-design.ru/fashion.html он не совсем подходит мне, я хотел бы, чтобы шаблон изменили так: 1. название инет магазина и картинку рядом с названием поменять на мед тематику (мы продаем медицинскую ...

    Интернет-магазины2 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Сложный проект

    $2500

    Всем привет. Есть проект. Очень сложный сайт. Особенно сложен он тем, что заказчик очень привередливый и некоторые страницы переделывали чуть ли не 10 раз. А сроки уже поджимают. Поэтому в принципе готов разбить бюджет на ...

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов20 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Дизайн сайта

    $50

    Необходимо создать дизайн сайта для промоагентства. Дизайн состоит из 2- частей. Первая - первая страница, вход на сайт. Вторая часть - шаблон для всех других страниц. Цель сайта - привлекать на работу промоутером молодых людей. ...

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов30 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Дизайн выставочного стенда

    $100

    Необходимо разработать и подготовить в печать дизайн выставочного стенда. Площадь рекламной поверхности 2,6*2,3 м. Тема дизайна перчатки медицинские. Гонорар до 100$. Присылайте свои портфолио на [email protected].

    Дизайн продукции14 заявок
    Закрыт
    18 лет назад

  • Верстка, программирование и оптимизация сайта

    $500

    Необходимо 1. Сверстать 24 страницы (схема сайта и описание в приложении) 2. Запрограммировать 3. Оптимизировать в тексте 31 слово/словосочетание под поисковые системы 4.Разместить сайт в инете 5. Предоставить систему управления сайтом Дизайн наш. В дальнейшем необходимо будет продвигать сайт по ...

    HTML-верстка28 заявок
    Закрыт
    18 лет назад