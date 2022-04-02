Сайты под ключ, создание CMS, интернет магазины, порталы, CRM системы, сайты визитки, форумы, JavaScript, Typescript, React, JQuery. Разработка ПО. Разработка на Unreal Engine 4.
При сотрудничестве рассматриваю следующие варианты оплаты:
1. Безопасная сделка через Weblancer.net https://www.weblancer.net/help/16.html
2. 50% Аванс. 50% после успешного тестирования на моем сервере (для проектов с бюджетом больше 100 USD).
3. Оплата поэтапно. Для больших проектов, можно разделить на части, и оплатить каждый отдельно.
Способы оплаты:
- банковский перевод или перевод на карту
- PayPal
Образование:
- диплом Высшего образования, специальность "Прикладная информатика"
- научная диссертация магистра информатики "Мобильная система проведения экологического квеста"
Примеры выполненных работ:
- Проект с нуля в Unreal Engine и продолжаю создавать ассеты в marketplace;
- Мобильное приложение для проведения экологического квеста;
- CRM система;
- Десктопное приложение учёта;
- Лендинг сайт похоронной службы.
Опыт работы:
- Frontend разработчик SAPUI5 - 3 года;
- Web-студия, Full-stack web-разработчик - 1 год.
Программирование:
- PHP, JavaScript, TypeScript, jQuery, AJAX, axios, React
- Исправление, оптимизация, переделка сайтов, скриптов, кода.
- Верстка, табличная и на дивах, валидный CSS.
- Разработка в Worpress
- Разработка в Unreal Engine
Опыт программирования:
- React - c 2020 года
- Unreal Engine - c 2016 года
- PHP - c 2016 года
- JavaScript - c 2016 года
- Mobile development - с 2020 года
- jQuery - с 2016 года
- HTML и CSS - с 2016 года
- Python - с 2021 года