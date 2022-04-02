Web-Разработчик

Сайты под ключ, создание CMS, интернет магазины, порталы, CRM системы, сайты визитки, форумы, JavaScript, Typescript, React, JQuery. Разработка ПО. Разработка на Unreal Engine 4.

При сотрудничестве рассматриваю следующие варианты оплаты:

1. Безопасная сделка через Weblancer.net https://www.weblancer.net/help/16.html

2. 50% Аванс. 50% после успешного тестирования на моем сервере (для проектов с бюджетом больше 100 USD).

3. Оплата поэтапно. Для больших проектов, можно разделить на части, и оплатить каждый отдельно.

Способы оплаты:

- банковский перевод или перевод на карту

- PayPal

Образование:

- диплом Высшего образования, специальность "Прикладная информатика"

- научная диссертация магистра информатики "Мобильная система проведения экологического квеста"

Примеры выполненных работ:

- Проект с нуля в Unreal Engine и продолжаю создавать ассеты в marketplace;

- Мобильное приложение для проведения экологического квеста;

- CRM система;

- Десктопное приложение учёта;

- Лендинг сайт похоронной службы.

Опыт работы:

- Frontend разработчик SAPUI5 - 3 года;

- Web-студия, Full-stack web-разработчик - 1 год.

Программирование:

- PHP, JavaScript, TypeScript, jQuery, AJAX, axios, React

- Исправление, оптимизация, переделка сайтов, скриптов, кода.

- Верстка, табличная и на дивах, валидный CSS.

- Разработка в Worpress

- Разработка в Unreal Engine

Опыт программирования:

- React - c 2020 года

- Unreal Engine - c 2016 года

- PHP - c 2016 года

- JavaScript - c 2016 года

- Mobile development - с 2020 года

- jQuery - с 2016 года

- HTML и CSS - с 2016 года

- Python - с 2021 года