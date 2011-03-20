Образование:

2000 – 2004 год РГАТА ( Рыбинская Авиационная Технологическая Академия)

Форма обучения: заочная Уровень образования: высшее

Специальность: «экономика и управление на предприятии (машиностроения)»

Квалификация: «экономист - менеджер»

1996 – 1998 год РПК (Рыбинский полиграфический колледж)

Форма обучения: очная Уровень образования: среднее профессиональное

Специальность: «Коммерция» Квалификация: «коммерсант»

Дополнительное образование

Март 2007 года негосударственное образовательное учреждение учебный центр «РАКурс»

Выдано удостоверение о проверке знаний охраны труда

Опыт работы

С 2009г. - декабрь 2010г. ОАО «НПО «Сатурн» (г.Рыбинск Ярославская обл. пр.Ленина,163)

Направление деятельности предприятия: производство двигателей авиационной, наземной и морской тематики.

Должность: ведущий инженер ПДО ОЗ (планово-диспетчерское отдела опытного завода)

Должностные обязанности:

1. Составление графиков изготовления и сборок опытных образцов изделий и установок, контроль за их выполнением.

2. Планирование и контроль за сроками комплектовки, сборки, испытания изделий и зап.частей, консервации, упаковки и оформления документов для отправки потребителю.

3. Осуществление контроля за состоянием незавершенного производства, проведением его инвентаризации в цехах и установление комплектных заделов.

4. Контроль за своевременным выпуском, движением и подачей заготовок, обеспечение материалами и комплектующими изделиями.

5. Осуществление методического руководства работой производственно-диспетчерских бюро цехов.

6. Контроль за поступлением деталей, узлов, агрегатов на СГД и комплектованием наборов в соответствии со спецификациями. Контроль за проведением инвентаризации на СГД.

7. Осуществление контроля за своевременным запуском в производство деталей, узлов и изделий, а так же изготовлением их на всех стадиях производства, проведение анализа причин невыполнения заданий отдельными цехами и причины нарушения ритмичности.

С 2006 – 2009 год ООО «Литэкс» (г. Рыбинск Ярославская обл. ул. Луговая - 7)

Направление деятельности предприятия: выпуск печатного и вспомогательного оборудования для газетного и книжно-журнального производства

Должность: начальник ПДБ (планово-диспетчерское бюро) сборочного цеха

Должностные обязанности:

1. обеспечивать бесперебойную работу цеха и равномерный выпуск продукции заданного качества в соответствии с производственной программой, календарными планами и сменно-суточными заданиями участков и бригад, рациональную загрузку мощностей

2. контролировать обеспеченность цеха и его подразделений всем необходимым для выполнения производственной программы (материалами, транспортом, комплектующими изделиями и т.д. )

3. организовывать бесперебойное движение незавершенного производства, а так же своевременное оформление и отправку из цеха

4. организовывать проведение инвентаризации незавершенного производства, а так же работу складов цеха, осуществлять контроль наличия в них заделов на уровне, установленном нормативами, за рациональным использованием транспорта

5. руководить работниками бюро

6. выполнять требования документов системы качества

Стаж работы на руководящей должности около 3х лет (2 года 10,5 месяцев)

С 1999 – 2006год ОАО «КПЦ Полиграфмаш» (г. Рыбинск Ярославская обл. ул. Луговая - 7)

Направление деятельности предприятия: изготовление печатного и вспомогательного оборудования для газетного и книжно-журнального производства

Должность: инженер по подготовке производства 1-ой категории ПДБ сборочного цеха

Общий стаж работы более 11 лет.

Навыки работы с компьютерными программами: «1С (склад)», Inter Mech(Search), MS Word, Excel, Power Point, Савдип и др. Навыки работы в Интернете на уровне пользователя.

Личные качества: трудолюбие, ответственность, хорошая обучаемость, коммуникабельность.