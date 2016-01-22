Ryabkina_Ksenia

Ксения Рябкина Ryabkina_KseniaRyabkina_Ksenia
35 летРоссия/Москва
8 лет на фриланс-бирже
Была
8 лет назад
Диктор. Женский голос
Здравствуйте!
Я могу и хочу озвучивать!!!
http://hh.ru/resume/28cefe9fff027ed95b0039ed1f6d474e6b594b
Пример моего голоса можно послушать здесь:
https://soundcloud.com/kzuxan-kzuxan
Еще есть множество примеров здесь:
https://vk.com/audios2391875?album_id=55969691
Буду рада, если дадите мне возможность проявить себя!!
Писать лучше на почту [email protected] и в вк https://vk.com/id2391875
Действие аккаунта приостановлено!