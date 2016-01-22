Ryabkina_Ksenia

Диктор. Женский голос

Здравствуйте!

Я могу и хочу озвучивать!!!

http://hh.ru/resume/28cefe9fff027ed95b0039ed1f6d474e6b594b

Пример моего голоса можно послушать здесь:

https://soundcloud.com/kzuxan-kzuxan

Еще есть множество примеров здесь:

https://vk.com/audios2391875?album_id=55969691

Буду рада, если дадите мне возможность проявить себя!!

Писать лучше на почту [email protected] и в вк https://vk.com/id2391875