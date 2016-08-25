Ryabkov

Александр Ryabkov

 
37 лет
9 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$20
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Разработка и дизайн сайта на Tilda

    Требуется разработать презентационный сайт на платформе Tilda для представления проектов в области онлайн-сервисов и приложений. Сайт должен включать внедрение систем коллтрекинга и сквозной бизнес-аналитики. Ожидается профессиональный подход к дизайну и функционалу, соответствующему современным требованиям.

    Tilda
    Сайты «под ключ»22 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Продвижение seo

    Добрый день Нужно провести работы по оптимизации сайта.  Список страниц для наполнения в первую очередь (17 страниц) https://docs.google.com/spreadsheets/d/1luAfh4SGFMtiKn2lo5s2lX4SOdE08suPaSaapGgsPcA/edit#gid=0 Сайт https://uralexport174.ru/ Регион продвижения Узбекистан, Казахстан, Азербайджан ...

    Joomla
    Поисковые системы (SEO)1 заявка
    Закрыт
    4 года назад

  • Seo оптимизация сайта

    Добрый день Нужно провести работы по оптимизации сайта.  В первую очередь нужно провести работы по 17 страницам сайта. Собрать семантическое ядро, прописать метатеги и статьи (хочу начать с 2 разделов сайта)    ...

    Joomla
    Поисковые системы (SEO)19 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Разработка прототипа дизайна мобильного приложения в Figma

    Добрый день.  Требуется разработать прототип дизайна, а далее и сам дизайн мобильного приложения в Figma. Магазины продуктов питания с доставкой до дома.  ТЗ:  https://docs.google.com/document/d/1JxnsCchOzQIyxyAwkTWR-lKlhfAA9Y2XGcz4gA6M0Ck/edit?usp=sharing Прошу выслать ...

    Figma
    Дизайн мобильных приложений37 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Планироваочное решение для квартиры. Цена работ согласовывается.

    Добрый день.  Нужно планировочное решение для ремонта квартиры, схема размещения розеток, сантехники, выключателей, кондиционера.  Площадь квартиры 96 кв м отрисована в sketchup  Так же нужно дизайн решение.  Прошу расценить ...

    SketchUp
    Интерьеры и Экстерьеры17 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Перенос и настройка карточек товаров Битрикс

    Добрый день Нужно перенести товары со старого сайта на новый. На новом сайте немного другая структура. На новом сайте нужно настроить карточки товаров, чтобы характеристики отображались корректно как и на ...

    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • SEO оптимизация сайта

    Добрый день Нужно провести работы по оптимизации сайта.  От прошлого оптимизатора остался план, я не уверен что нужно работать по нему.  Предлагайте свой план работ и цену. По хорошему нужен специалист который ...

    Поисковые системы (SEO)15 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Доработка сайта на Wordpress

    Добрый день Нужно добавить 1 страницу на сайт Wordpress. Сразу скажу шаблон старый и Visual Composer не поддерживается. Весь контент есть написан и разбит по блокам. Оформить нужно в стиле сайта. Разбить на ...

    WordPress
    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

Отзывы фрилансеров

yaleksandr89_del
Александр 
35 лет
10 лет в сервисе
Был
год назад
28 отзывов
$20
10 баллов
9 лет назад
Доработка сайта на Wordpress
WordPress
Александр отличный заказчик. Четкая постановка задачи, частый online. Быстрая оплата оплата. Рекомендую к сотрудничеству!
Отличная работа. Очень компетентный специалист. Сделал быстро и хорошо. После внес правки и дал рекомендации по сайту. Рекомендую к сотрудничеству.
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