Требуется разработать презентационный сайт на платформе Tilda для представления проектов в области онлайн-сервисов и приложений. Сайт должен включать внедрение систем коллтрекинга и сквозной бизнес-аналитики. Ожидается профессиональный подход к дизайну и функционалу, соответствующему современным требованиям.
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Добрый день Нужно провести работы по оптимизации сайта. Список страниц для наполнения в первую очередь (17 страниц) https://docs.google.com/spreadsheets/d/1luAfh4SGFMtiKn2lo5s2lX4SOdE08suPaSaapGgsPcA/edit#gid=0 Сайт https://uralexport174.ru/ Регион продвижения Узбекистан, Казахстан, Азербайджан ...Поисковые системы (SEO)1 заявкаЗакрыт4 года назад
Добрый день Нужно провести работы по оптимизации сайта. В первую очередь нужно провести работы по 17 страницам сайта. Собрать семантическое ядро, прописать метатеги и статьи (хочу начать с 2 разделов сайта) ...Поисковые системы (SEO)19 заявокЗакрыт4 года назад
Добрый день. Требуется разработать прототип дизайна, а далее и сам дизайн мобильного приложения в Figma. Магазины продуктов питания с доставкой до дома. ТЗ: https://docs.google.com/document/d/1JxnsCchOzQIyxyAwkTWR-lKlhfAA9Y2XGcz4gA6M0Ck/edit?usp=sharing Прошу выслать ...Дизайн мобильных приложений37 заявокЗакрыт5 лет назад
Добрый день. Нужно планировочное решение для ремонта квартиры, схема размещения розеток, сантехники, выключателей, кондиционера. Площадь квартиры 96 кв м отрисована в sketchup Так же нужно дизайн решение. Прошу расценить ...Интерьеры и Экстерьеры17 заявокЗакрыт6 лет назад
Добрый день Нужно перенести товары со старого сайта на новый. На новом сайте немного другая структура. На новом сайте нужно настроить карточки товаров, чтобы характеристики отображались корректно как и на ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт7 лет назад
Добрый день Нужно провести работы по оптимизации сайта. От прошлого оптимизатора остался план, я не уверен что нужно работать по нему. Предлагайте свой план работ и цену. По хорошему нужен специалист который ...Поисковые системы (SEO)15 заявокЗакрыт8 лет назад
Добрый день Нужно добавить 1 страницу на сайт Wordpress. Сразу скажу шаблон старый и Visual Composer не поддерживается. Весь контент есть написан и разбит по блокам. Оформить нужно в стиле сайта. Разбить на ...Наполнение сайтов1 исполнительЗавершен9 лет назад