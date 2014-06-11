Копирайтинг, решение задач, портреты, реклама, администрирование

Занимаюсь копирайтингом/рерайтингом, редактирую и корректирую тексты, решаю задачи (математика, алгебра,геометрия, высшая математика, теория вероятности, экономика и др.), перевод текстов (англ), рисую портреты карандашом, рисую технические чертежи ( в T-Flex CAD), фотография (съёмка), наполнение сайтов, нейминг/слоганы, новости/статьи/обзоры,бухгалтерские услуги, реклама в интернете, администрирование.