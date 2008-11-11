Rybalka

Сергей Лукьяненко Rybalka

 
47 летУкраина/Киев
15 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Обновление дизайна работающего проекта

    С удовольствием познакомлюсь и поработаю над редизайном работающего проекта - www.Rybalka.com C вас - творческий подход к новому дизайну и если есть опыт, то и в верстке. От меня всесторонняя поддержка в решении всех вопросов, да ...

    Дизайн сайтов15 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Модернизация работающего сайта.

    Необходим человек или команда. PHP, верстка, юзабилити. Недавно был переделан проект с учетом обьектного ориентирования, но не доделан в связи с нехваткой времени. Что надо доделать. 1. Добавить социальность. Обсуждения и комментарии пользователей. Система оценок товара. 2. SEO оптимизация. ...

    PHP
    Веб-программирование6 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Интернет магазин рыболовных товаров.

    Приветствую всех ! Есть молодой, но уже большой тематический портал www.Rybalka.com . Также есть огромное желание создать интернет-магазин к этому проекту. Даже уже есть иконка под это дело "Рыболовные товары", которая давно неактивна. Собственными силами данную ...

    Сайты «под ключ»3 заявки
    Закрыт
    15 лет назад