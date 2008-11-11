С удовольствием познакомлюсь и поработаю над редизайном работающего проекта - www.Rybalka.com C вас - творческий подход к новому дизайну и если есть опыт, то и в верстке. От меня всесторонняя поддержка в решении всех вопросов, да ...
- Дизайн сайтов15 заявокЗакрыт11 лет назад
Необходим человек или команда. PHP, верстка, юзабилити. Недавно был переделан проект с учетом обьектного ориентирования, но не доделан в связи с нехваткой времени. Что надо доделать. 1. Добавить социальность. Обсуждения и комментарии пользователей. Система оценок товара. 2. SEO оптимизация. ...Веб-программирование6 заявокЗакрыт15 лет назад
Приветствую всех ! Есть молодой, но уже большой тематический портал www.Rybalka.com . Также есть огромное желание создать интернет-магазин к этому проекту. Даже уже есть иконка под это дело "Рыболовные товары", которая давно неактивна. Собственными силами данную ...Сайты «под ключ»3 заявкиЗакрыт15 лет назад