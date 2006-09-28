Rydckoy

Rydckoy Vadim Rydckoy

 
NaN лет
17 лет на фриланс-бирже
Был
17 лет назад
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  • Нужно нарисовать 10 векторных картинок

    Нужно нарисовать 10 векторных картинок в одном стиле на темы: 1. Скотч с логотипом, производство и продажа 2. Производство пластиковых карт 3. Производство полиграфической продукции 4. Производство сувенирной продукции 5. Реклама на пламенных мониторах 6. Реклама на железной дороге 7. Наружная реклама 8. Визитные карточки 9. Карманные календари 10. Фирменные конверты Оплата 50$ после просмотра превью ...

    Иллюстрации и Рисунки18 заявок
    Закрыт
    17 лет назад