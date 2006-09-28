Нужно нарисовать 10 векторных картинок в одном стиле на темы: 1. Скотч с логотипом, производство и продажа 2. Производство пластиковых карт 3. Производство полиграфической продукции 4. Производство сувенирной продукции 5. Реклама на пламенных мониторах 6. Реклама на железной дороге 7. Наружная реклама 8. Визитные карточки 9. Карманные календари 10. Фирменные конверты Оплата 50$ после просмотра превью ...