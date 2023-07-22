Качественная работа, адекватное общение, полная консультация.

Занимаюсь контекстом и интернет-рекламой в целом около 9 лет. Обучалась и работала в крупном российском рекламном холдинге. Работаю с системами аналитики и счетчиками (Яндекс Метрика, Google Analytics, CallTouch, CoMagic и т.д.). Есть компетенции в общем маркетинге, поэтому вместе с клиентом могу анализировать эффективность вплоть до всей воронки продаж, консультировать по обработке обращений, юзабилити сайта и т.д.