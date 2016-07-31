Приветствую Вас!Меня зовут Сергей Рымарев. У меня большое желание сотрудничать с Вами. Прошу Вас дать мне возможность показать результаты своего труда. Богатый жизненный опыт позволил мне выработать в себе такие качества, как самодисциплина, ответственность и обязательность. И в этом Вы можете не сомневаться. Я чувствую себя не уютно от одной мысли, что человек может поставить под сомнение твёрдость моих обязательств.Выполненный мною Ваш заказ будет максимально интересным, оригинальным, уникальным и читабельным. Уверен, что нам удастся найти общий язык и стать постоянными и надежными партнёрами.Выбор за Вами. К сотрудничеству готов.