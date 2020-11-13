Ryndinaevgeniy

Евгения Ryndinaevgeniy

 
37 лет
5 лет на фриланс-бирже
Была
5 лет назад
Администратор онлайн-школы

Я технический специалист по сопровождению онлайн-школ и ищу работу по данному направлению. 

Я владею навыками: 

  • создание сайтов на платформе Tilda,
  • управление площадкой GetCourse,
  • организация вебинаров,
  • создание рассылок и воронок в Messenger,
  • создание визуального контента для соцсетей и презентаций,
  • так же у меня есть опыт сопровождения предприятий  в маркетинге.
Я могу помочь вам с техническим сопровождением вашего проекта и избавить от рутинных процессов которые так необходимы. 

Так же могу гарантировать свежий и объективный взгляд на строение проекта, помощь в устранении недочетов, увеличение лояльности потребителей и оборотов проекта.