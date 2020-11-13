Ryndinaevgeniy

Администратор онлайн-школы

Я технический специалист по сопровождению онлайн-школ и ищу работу по данному направлению.

Я владею навыками:

создание сайтов на платформе Tilda,

управление площадкой GetCourse,

организация вебинаров,

создание рассылок и воронок в Messenger,

создание визуального контента для соцсетей и презентаций,

так же у меня есть опыт сопровождения предприятий в маркетинге.

Я могу помочь вам с техническим сопровождением вашего проекта и избавить от рутинных процессов которые так необходимы.

Так же могу гарантировать свежий и объективный взгляд на строение проекта, помощь в устранении недочетов, увеличение лояльности потребителей и оборотов проекта.