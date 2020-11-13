Ryndinaevgeniy

Администратор онлайн-школы
Я технический специалист по сопровождению онлайн-школ и ищу работу по данному направлению.
Я владею навыками:
- создание сайтов на платформе Tilda,
- управление площадкой GetCourse,
- организация вебинаров,
- создание рассылок и воронок в Messenger,
- создание визуального контента для соцсетей и презентаций,
- так же у меня есть опыт сопровождения предприятий в маркетинге.
Так же могу гарантировать свежий и объективный взгляд на строение проекта, помощь в устранении недочетов, увеличение лояльности потребителей и оборотов проекта.
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