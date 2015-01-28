RyzhikTanya

Качественный копирайтинг

Подхожу к любой работе творчески и с душой. Исхожу из принципа:"Если тебе понравилась твоя работа, есть большая вероятность, что понравится и другим."

Образование высшее техническое.

Закончила Харьковский национальный университет им. Каразина, магистр прикладной физики.

Могу писать как технические, так и литературные тексты.

Самой близкой тематикой на сегодняшний день является воспитание детей, отношения в семье.

Русским и украинским языками владею свободно, английским - хорошо.

Общаться предпочтительно по электронной почте.

Готова к сотрудничеству с Вами!