Анастасия Рзаева Rzaeva_AnastasiaRzaeva_Anastasia
Добрый день!
Меня зовут Анастасия. Я занимаюсь 3d-моделированием и 3d-визуализацией экстерьера, интерьера на удаленной основе.
У меня есть опыт работы в таких программах: : ArchiCad, Revit, 3d-визуализация в 3Ds Max + Corona Render, пост-обработка в Adobe Photoshop.
Образование:
2011–2015 - Киевский национальный университет строительства и архитектуры
Степень: бакалавр
Специальность: Архитектура зданий и сооружений
2015 до теп. - Киевский национальный университет строительства и архитектуры
Степень: магистр
Специальность: Архитектура зданий и сооружений
Личные качества:
Ответственность, пунктуальность, коммуникабельность, творческий подход, целеустремленность, готовность к самообразованию и обучению.
Хобби:
Бальные танцы, фигурное катание, спорт, музыка.
Общественная деятельность:
Участница конкурса STEEL FREEDOM 2015.
Контактные данные:
+38(093)-253-51-91
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