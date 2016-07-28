Добрый день!

Меня зовут Анастасия. Я занимаюсь 3d-моделированием и 3d-визуализацией экстерьера, интерьера на удаленной основе.

У меня есть опыт работы в таких программах: : ArchiCad, Revit, 3d-визуализация в 3Ds Max + Corona Render, пост-обработка в Adobe Photoshop.

Образование:

2011–2015 - Киевский национальный университет строительства и архитектуры

Степень: бакалавр

Специальность: Архитектура зданий и сооружений

2015 до теп. - Киевский национальный университет строительства и архитектуры

Степень: магистр

Специальность: Архитектура зданий и сооружений

Личные качества:

Ответственность, пунктуальность, коммуникабельность, творческий подход, целеустремленность, готовность к самообразованию и обучению.

Хобби:

Бальные танцы, фигурное катание, спорт, музыка.

Общественная деятельность:

Участница конкурса STEEL FREEDOM 2015.

Контактные данные:

+38(093)-253-51-91

[email protected]

https://www.behance.net/RzayevaAnastasiia