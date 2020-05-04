Ищу учителя по фарси. Занятия 2-3 раза в неделю онлайн по часу
Уроки и Репетиторствонет заявок
Закрыт
4 года назад
Ищу учителя по фарси. Занятия 2-3 раза в неделю онлайн по часу
Ищу человека, который научит меня за несколько уроков улучшить качество видео для соц сетей. Обрабатывать, нарезать склеивать, редактировать.
Есть три картинки с правилами дорожного движения для велосипедистов. Надо их немного оживить сделать более наглядными как видеоролик или гиф анимацию. Оплата через пейпал.
Транскрипция интервью с поэтом для научной статьи с аудиофайлов. Присутствует фоновый шум, так как интервью проводилось в кафе.