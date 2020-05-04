Rzayevag

Гюнай Rzayevag

 
39 лет
5 лет на фриланс-бирже
Была
4 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$5
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

sergizyurov
Сергей 
35 лет
8 лет в сервисе
Был
3 года назад
$5
10 баллов
5 лет назад
Транскрибировать интервью с поэтом длительность около 35 минут.
Заказчик предоставляет предоплату по выполненной работе, рекомендую как очень ответственного заказчика
Отличная коммуникация и приемлемые цены. Быстро и подробно отвечает на вопросы заказчика, работу делает в срок. Рекомендую.
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