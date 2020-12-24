Sasha Web-Design
Привет!
Меня зовут Саша, мне 23 года, и я UX/UI дизайнер из Москвы:)
Чем я занимаюсь:
Дизайн сайтов на Tilda или WordPress
Корпоративный сайт, интернет-магазин, Landing Page, сайт-визитка. Также делаю адаптив для устройств. Предпочитаю работать в Zero Block, так что уникальный дизайн и крутая анимация Вам обеспечены;)
Редизайн сайтов
Разработка стильного дизайна для Вашего существующего сайта.
Дизайн мобильных приложений
Я тщательно продумываю интерфейс и дизайн систему приложения. Для меня на первом месте стоит удобство и легкость в пользовании приложением.
Дизайном полиграфии
С радостью разработаю для Вас дизайн Визиток, буклетов, листовок, конвертов и любой другой печатной продукции.
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Портфолио
- Редизайн главной страницы приложения М.Видео27 просмотров
- Дизайн-концепция для приложения МТС.Маркетолог38 просмотров