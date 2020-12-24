Sasha Web-Design

Привет!

Меня зовут Саша, мне 23 года, и я UX/UI дизайнер из Москвы:)

Чем я занимаюсь:

Дизайн сайтов на Tilda или WordPress

Корпоративный сайт, интернет-магазин, Landing Page, сайт-визитка. Также делаю адаптив для устройств. Предпочитаю работать в Zero Block, так что уникальный дизайн и крутая анимация Вам обеспечены;)

Редизайн сайтов

Разработка стильного дизайна для Вашего существующего сайта.

Дизайн мобильных приложений

Я тщательно продумываю интерфейс и дизайн систему приложения. Для меня на первом месте стоит удобство и легкость в пользовании приложением.

Дизайном полиграфии

С радостью разработаю для Вас дизайн Визиток, буклетов, листовок, конвертов и любой другой печатной продукции.