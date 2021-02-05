S-T-R-A-T-E-G

Создатель Видеороликов Вашей Мечты

Здравствуйте! Открытый к диалогу Мужчина средних лет с опытом видеомонтажа.Выбрав меня, Вы получаете продающий видеоролик не похожий на другие, просто потому что я получаю колоссальное удовольствие создавая Ваш продукт. Не лью воду, решаем все вопросы быстро, талантливо, легко, приправив совместный диалог юмором. Я хочу чтобы Вас запомнили. Мой интерес обрести нового Друга, сотрудничать с Вами в дальнейшем.Ценю Адекватность, Вменяемость,Ментальную зрелость. Женат. Воспитываю Сына.