S-designsRuslan

Руслан S-designsRuslan

 
42 года
7 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Выполняем все ваши пожелания, выявляем скрытые ожидания, учитываем тенденции рынка, предлагаем варианты, договариваемся о стоимости и выполняем работу
  • Профессиональный подход к любым потребностям вашего проекта.
  • Самостоятельная разработка как индивидуальных, оригинальных сайтов и лендингов, так и на основании понравившихся вам работ из нашего портфолио или сторонних ресурсов.
  • Это позволяет нам предоставлять оптимальные и приемлемые цены даже для самых взыскательных клиентов.
  • Стоимость работ ниже рыночных на 15 - 20% в зависимости от сложности проекта. Присылайте заявку, запрос, техническое задание, коммерческое предложение предоставленное вам и сравните после нашего расчета http://s-designs.ru или [email protected]