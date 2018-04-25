S-designsRuslan

Выполняем все ваши пожелания, выявляем скрытые ожидания, учитываем тенденции рынка, предлагаем варианты, договариваемся о стоимости и выполняем работу

Профессиональный подход к любым потребностям вашего проекта.

Самостоятельная разработка как индивидуальных, оригинальных сайтов и лендингов, так и на основании понравившихся вам работ из нашего портфолио или сторонних ресурсов.

Это позволяет нам предоставлять оптимальные и приемлемые цены даже для самых взыскательных клиентов.

Стоимость работ ниже рыночных на 15 - 20% в зависимости от сложности проекта. Присылайте заявку, запрос, техническое задание, коммерческое предложение предоставленное вам и сравните после нашего расчета http://s-designs.ru или [email protected]