Хороший монтаж, выполнение работ с корректировкой материала, работа с 3D трекингом

Привет!

Меня зовут Иван и я видео-монтажер из Москвы. Активно прогрессирую в своей сфере, изучая новые фишки в роликах на подобие: 3D трекинга объектов в видео, анимаций в Adobe After Effects, а так же легкой шлифовки звука.

Если вам что-то не понравится в заказе, то правки в нем будут сделаны бесплатно, только если это не полное переделывание проекта.

Могу связаться с вами на этих платвормах:

VK: https://vk.com/mirs1n1xmir

Telegram:@vmontage

Whatsapp: wa.me/79057164746