S1kach

Олександр Пасека S1kach

 
19 лет
4 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Верстка сайтів під ключ, якісно і вчасно!

Доброго дня. Займаюсь розробкою сайтів під ключ ( лендинг, візитки і тд.) зі створенням прототипу та індивідуального дизайну - все це підкріплено якісною розробкою, чистим та валідним кодом. Готовий приступити до виконання завдання зараз.

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 Вміння та навички:

  • HTML 5
  • JQuery | JS
  • Адаптивна верстка HTML-листів
  • Переверстка сайтів

📞 ﻿Контактні дані:

  • Telegram: @Go0dbo1
  • Discord: sAnia#4697

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Приймаю оплату:

  • Приват 24
  • monobank
Пишіть, буду радий співпрацювати! 😎