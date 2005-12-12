Верстка сайтів під ключ, якісно і вчасно!

Доброго дня. Займаюсь розробкою сайтів під ключ ( лендинг, візитки і тд.) зі створенням прототипу та індивідуального дизайну - все це підкріплено якісною розробкою, чистим та валідним кодом. Готовий приступити до виконання завдання зараз.

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 Вміння та навички:

HTML 5

JQuery | JS

Адаптивна верстка HTML-листів

Переверстка сайтів

📞 ﻿Контактні дані:

Telegram: @Go0dbo1

Discord: sAnia#4697

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Приймаю оплату:

Приват 24

monobank

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