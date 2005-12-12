Верстка сайтів під ключ, якісно і вчасно!
Доброго дня. Займаюсь розробкою сайтів під ключ ( лендинг, візитки і тд.) зі створенням прототипу та індивідуального дизайну - все це підкріплено якісною розробкою, чистим та валідним кодом. Готовий приступити до виконання завдання зараз.
Вміння та навички:
- HTML 5
- JQuery | JS
- Адаптивна верстка HTML-листів
- Переверстка сайтів
📞 Контактні дані:
- Telegram: @Go0dbo1
- E-mail: [email protected]
- Discord: sAnia#4697
Приймаю оплату:
Приймаю оплату:
- Приват 24
- monobank