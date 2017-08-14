качество,залог успеха
Я-веб дизайнер.Участвую в развитии перспективных стартапов.В последние годы активно занимаюсь саморазвитием и личностным ростом.
Мои специализации:
-Landing Page
-Сайт под ключ
-Веб-дизайн
В работе ценю: осознанность и честность.Считаю, что на любые задачи и вопросы всегда есть решения.
Для меня главное создавать ценность.Я рад, что сайты созданные мной решают чьи-то проблемы и упрощают жизнь людей.
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Портфолио
- Сайт отдыха106 просмотров
- Сайт кальянов106 просмотров