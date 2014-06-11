Web-разработчик. Интернет магазины, корпоративные сайты, сайты-визитки.
Фрилансер со стажем более 3х лет. Разрабатываю web-ресурсы любой сложности от блогов и визиток до каталогов и интернет-магазинов. Над масштабными проектами работаю с напарниками.
Профили на других фриланс ресурсах:
http://www.fl.ru/users/Slayer67/
Визитка:
-На шаблоне: 5.000 руб.
-Верстка/натяжка от 8.000 руб.
-Уникальный дизайн: от 14.000 руб.
Новостной портал:
-На основе шаблона: от 7.000 руб.
-Верстка/натяжка от 10.000 руб.
-Уникальный дизайн: от 16.000 руб.
Интернет-магазин:
-На основе шаблона: 12.000 руб.
-Верстка/натяжка от 15.000 руб.
-Уникальный дизайн: от 25.000 руб.
Портфолио
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- Журнал для родителей134 просмотра
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