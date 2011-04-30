(портфолио в стадии заполнения)
Фотография: репортажная, портретная, свадебная, анималистическая, предметная.
Web дизайн: а именно разработка дизайна
Граф дизайн: создание буклетов, афиш, логотипов, флаеров, баннеров.
Свободное рисование от руки: различные виды художественных работ
Академическая подготовка:
композиция, рисунок, живопись, фотография, фирменный стиль, промышленный дизайн, проектная графика, техническое проектирование, техническая эстетика,основы технологии материалов и производства, социальный, рекламный плакат, история искусств, история дизайна.
Худ техники:
свободное владение графическими техниками (акварель, гуашь, темпера, пастель, тушь, уголь, карандаш, масло, офорт, линогравюра, скетчевые маркеры )
Макетные работы: полистирол, ПВХ, ДСП, дерево, пенопласт, пенополистирол ,гипс, бумага, аэрозольные, водоэмульсионные краски, лаки, акрил (строительный).
работа с пластмассами и клеевыми материалами,работа компрессором (аэрографом), точильным камнем, промышленным феном.
Академическая подготовка:
композиция, рисунок, живопись, фотография, социальный и рекламный плакат, фирменный стиль, промышленный дизайн, проектная графика, техническое проектирование, техническая эстетика, основы технологии материалов и производства, история искусств, история дизайна.
Личные качества:
Внимательность, коммуникабельность, способность быстро запоминать, разбираться в новых задачах,способна понимать бизнес-цели, специфику брэндов, потребности и желания,сочетание техник, чувство цвета и композиции, выдержанность в выбранном стиле, разнообразие творческих решений и подходов, присутствие поиска в стиле и направлении работы, видение концепции
развитое воображение
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