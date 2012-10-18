SAFRONOFF

Сергей Сафронов SAFRONOFF

 
49 летРоссия/Москва
11 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад

Сафронов Сергей Иванович

архитектор

Телефон мобильный: +7 915 376 97 18

Год рождеlния: 1974

Семейное положение: женат

Проживание: Москва

Место рождения: Российская федерация

e-mail: [email protected]

login skype: safronshtrihh

Примеры работ размещаются на сайтах компании AWEM STUDIO

Участвовал в проектах:

Letters from Nowhere

Letters from Nowhere 2

Golden Trails

Golden Trails2

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Дополнительная информация:

Свободное знание программ

- Autodesk 3DS Max (визуализация современным рендером Mental Ray, Vray): моделирование, текстурирование и рендер объектов,

- Adobe Photoshop

-ArchiCAD

Личные качества:

Аналитический склад ума, работоспособность, работа в команде, способность к обучению, настойчивость.

Желание участвовать в интересных проектах, программах.

Отсутствие вредных привычек.

3ds MaxArchiCADPhotoshop
Портфолио