Сафронов Сергей Иванович
архитектор
Телефон мобильный: +7 915 376 97 18
Год рождеlния: 1974
Семейное положение: женат
Проживание: Москва
Место рождения: Российская федерация
e-mail: [email protected]
login skype: safronshtrihh
Примеры работ размещаются на сайтах компании AWEM STUDIO
Участвовал в проектах:
Letters from Nowhere
Letters from Nowhere 2
Golden Trails
Golden Trails2
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Дополнительная информация:
Свободное знание программ
- Autodesk 3DS Max (визуализация современным рендером Mental Ray, Vray): моделирование, текстурирование и рендер объектов,
- Adobe Photoshop
-ArchiCAD
Личные качества:
Аналитический склад ума, работоспособность, работа в команде, способность к обучению, настойчивость.
Желание участвовать в интересных проектах, программах.
Отсутствие вредных привычек.
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