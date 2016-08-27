Художник, дизайнер, дизайнер-верстальщик, декоратор
Ф.И.О.: Маляров Иван Сергеевич
Образование: средне-специальное
Должность: Художник, дизайнер, дизайнер-верстальщик, декоратор
Опыт работы: 5 лет
Телефон: 89242822624
E-mail: [email protected]
OCQ: 439823267
Профессиональный опыт и навыки:
Имеются навыки: макетирование, верстки, дизайна
Владею навыками рисования (Карикатурист, художник-иллюстратор, художник-график, художник оформитель).
Ответственен.
Знание программ: Corel draw, Photoshop.
Ссылка на страницу ВК: vk.com/saik_86
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