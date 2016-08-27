SAIK_

Иван SAIK_

 
38 лет
16 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Художник, дизайнер, дизайнер-верстальщик, декоратор

Ф.И.О.: Маляров Иван Сергеевич

Образование: средне-специальное

Должность: Художник, дизайнер, дизайнер-верстальщик, декоратор

Опыт работы: 5 лет

Телефон: 89242822624

E-mail: [email protected]

OCQ: 439823267

Профессиональный опыт и навыки:

Имеются навыки: макетирование, верстки, дизайна

Владею навыками рисования (Карикатурист, художник-иллюстратор, художник-график, художник оформитель).

Ответственен.

Знание программ: Corel draw, Photoshop.

Ссылка на страницу ВК: vk.com/saik_86

Портфолио