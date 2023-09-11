Буду рад помочь, Вам, с дизайном!
Всем привет! Меня зовут Даник. Я специализируюсь исключительно на тематике дизайна (аватарки, баннеры, оформления и т.д.). Возможно вас смутит цена на мои услуги. Это обусловлено тем, что я начинающий дизайнер и хочу набраться больше опыта, чем имею сейчас. Буду рад помочь, Вам, с вашими заказами!
Я против войны в Украине!
Портфолио
- PATAGONIAнет просмотров
- ADIDASнет просмотров
- STREETнет просмотров
- Информационное оформление на тему "FOOTBAL HOOLIGANS"нет просмотров
- Обложка "OPIUM"нет просмотров
- Обложка музыкального альбома "blunt"нет просмотров
Дизайн продукции
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$2/час
от $2от 1 дня
#228
Иконки и Пиксель-арт
нет отзывов
$3/час
от $3от 1 дня
#253
Баннеры
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$3/час
от $3от 1 дня
#610
Логотипы и Знаки
нет отзывов
$3/час
от $3от 1 дня
#746