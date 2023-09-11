SAIPA

Даник SAIPA

 
24 года
2 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Буду рад помочь, Вам, с дизайном!

Всем привет! Меня зовут Даник. Я специализируюсь исключительно на тематике дизайна (аватарки, баннеры, оформления и т.д.). Возможно вас смутит цена на мои услуги. Это обусловлено тем, что я начинающий дизайнер и хочу набраться больше опыта, чем имею сейчас. Буду рад помочь, Вам, с вашими заказами!

Портфолио

Дизайн продукции
нет отзывов
$2/час
от $2от 1 дня
#228
Иконки и Пиксель-арт
нет отзывов
$3/час
от $3от 1 дня
#253
Баннеры
нет отзывов
$3/час
от $3от 1 дня
#610
Логотипы и Знаки
нет отзывов
$3/час
от $3от 1 дня
#746