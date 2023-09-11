Буду рад помочь, Вам, с дизайном!

Всем привет! Меня зовут Даник. Я специализируюсь исключительно на тематике дизайна (аватарки, баннеры, оформления и т.д.). Возможно вас смутит цена на мои услуги. Это обусловлено тем, что я начинающий дизайнер и хочу набраться больше опыта, чем имею сейчас. Буду рад помочь, Вам, с вашими заказами!