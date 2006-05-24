SANAnderson

Имею познания и опыт в установке и настройки оборудования SAT (спутниковый интернет, телевидение). Знаком с методиками построения топологий микросхем. Имели место разработки сайтов от А до Я на PHP. Быстро обучаюсь всему!

Программирую в основном на Delphi (глубокие познаня), так же частично C, ASM, . Разрабатываю программы на низком уровне API (разработка сервисных программ, графических на платформах DirectX и OpenGL, работа с БД (работал с русскими разработками БД), написание резидентных программ и программ размером

Работаю в информа ционном центре.