📌 Дизайн: Магазины, Лендинги, Каталоги! 🔰
Профессионально занимаюсь веб дизайном уже 9 лет.
Более 200 дизайнов нарисовано и такое же количество заказчиков осталось довольно :)
Делаю:
- Дизайн любой сложности.
- Адаптивный дизайна под мобильные устройства и планшеты.
- Прототипирование в программе Axure RP.
Примеры сайтов (все работы есть в портфолио):
Работал в веб студиях, где тоже делал не мало интересных проектов.
Мои контакты:
· Skype: mr.fmedia
· Телеграм: +79155468476
· WhatsApp: +79081415962
· Viber: +79081415962
· Почта: [email protected]
Буду рад сотрудничеству, пишите - все обсудим :)
Я против войны в Украине!