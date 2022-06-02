📌 Дизайн: Магазины, Лендинги, Каталоги! 🔰

Профессионально занимаюсь веб дизайном уже 9 лет.

Более 200 дизайнов нарисовано и такое же количество заказчиков осталось довольно :)

Делаю:

- Дизайн любой сложности.

- Адаптивный дизайна под мобильные устройства и планшеты.

- Прототипирование в программе Axure RP.

Примеры сайтов (все работы есть в портфолио):

https://metalius.ru/

https://cir-spb.ru/

https://trumart.ru/

https://www.kolesoff.ru/

https://grim52.ru/

https://52pro.ru/

http://treger.ru

https://pv-okna.ru/

http://beebika.ru/

https://gamearm.ru/

http://pesokexpress.ru/

http://cveti24.com/

http://vanna-ya.ru/

Работал в веб студиях, где тоже делал не мало интересных проектов.

Мои контакты:

· Skype: mr.fmedia

· Телеграм: +79155468476

· WhatsApp: +79081415962

· Viber: +79081415962

· Почта: [email protected]

Буду рад сотрудничеству, пишите - все обсудим :)