Численные обсчеты мат.моделей

Занимаюсь реализацией численных схем для различных математических моделей.

Уравнения Пуассона, Навье-Стокса.... газовая динамика, вязкая и прочие виды жидкости и газа.

Методы установления, матричные прогонки, квадратуры, нелинейные итерации.

Имеется большой успешный опыт реализации как коммерческих, так и научных проектов.

Глубокие знания C++, Delphi, стандартов XML, Maple, графика 3D, субд: ORACLE, MS SQL.

Тесно сотрудничаю с институтами СО РАН Новосибирского Академгородка: математики, систем информатики, мат. методов геофизики.

Заканчиваю аспирантуру. Имею два высших образования с "красными" дипломами. Более 5 лет коммерческого опыта.