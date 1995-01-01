SAPetrovich

Сысоев Александр Петрович

г Москва, ул. Молостовых д.12. кв.18.

Дата и место рождения 22.09.1963, г. Москва

Цель: Получение должности программиста, с полной или частичной занятостью.

Образование:

1984..1990 Московский институт радиотехники, электроники и автоматики

Диплом радиоинженера по специальности

1979..1983 Московский радиоприборостроительный техникум.

Диплом техника-конструктора по специальности

Опыт работы:

1.1995-н/вр. ЗАО

Разработка, внедрение и сопровождение программного обеспечения для банковских систем, и систем передачи информации.

Руководил группой программистов (3 чел.). Участвовал в реализации следующих проектов:

- Программный комплекс Клиент-Банк

Организация работ над проектом (3-чел). Разработка архитектуры. Участие в реализации и внедрении. Организация сопровождения.

- Программные комплексы передачи информации и . Используется ЦБ РФ, и большинством коммерческих банков Москвы и Московской области.

Весь цикл разработки, внедрения и сопровождения.

- Комплекс программ сбора и обработки информации для Межрегионального Центра Информации Центрального Банка России.

Участие в разработке архитектуры, реализации и внедрения.

- Разработка и реализация подсистемы мобильной связи для программно-аппаратного комплекса проверки автомобилей "на угон" из патрульной машины. Используется в ГИБДД Саратовской области.

Выполнение функций системного администратора, обеспечение нормального функционирования компьютерных систем и оргтехники предприятия (15 компьютеров), закупка, сборка и ремонт оборудования.

Консультация клиентов по вопросам построения и настройки сетевых комплексов обработки информации.

3.1992-1.1995 МП

Разработка программ, поставка компьютеров и оргтехники.

Занимался разработкой программного комплекса передачи информации по телефонным каналам

Участвовал в разработке архитектуры программного комплекса Клиент Банк

4.1991-3.1992 НПО

Разработка бухгалтерских программ, региональный представитель фирмы , продажа и техническая поддержка ПО разработки .

Обеспечивал техническую поддержку продаваемых программных продуктов. Консультацию специалистов. Участие в переводе документации на русский язык. Участие в работе выставок.

9.1982-4.1991 НИИ Приборостроения, оператор, техник, старший техник, инженер-исследователь 1 категории.

Участие в разработке аппаратно-программных комплексов наземного и космического базирования. Разработка аппаратуры взаимодействия бортовых компьютеров с внешней аппаратурой. Программирование управления внешней аппаратурой. Разработка технологии кросс-программирования на языке Pascal для встраиваемых контроллеров, и управляющих компьютеров. Участие в разработке сетевой операционной системы многомашинного комплекса. Разработка и внедрение технологического оборудования для отладки аппаратуры и программ.

Договорные работы

Выполнял множество заказных работ по разработке ПО. Например: программа учета договоров для энергетической службы компании ОАО

Дополнительные сведения

Имею многолетний опыт работы с: Delphi (от 1 до 7) (WinAPI, VCL, BDE, ADO :), SQL-сервер Interbase/Firebird, Borland Pascal, ассемблер, технологиями ООП, Клиент-Сервер и реляционных баз данных, операционными системами Windows (от 3.10 до XP), DOS и прикладными программами для них.

Имею опыт программирования на C, C++, Visual Basic, а так же опыт работы с MS SQL-Server и MS Access.

Знаком с операционной системой UNIX, основными internet-технологиями и сетевыми протоколами.

Хорошо владею вопросами взаимодействия программ с аппаратурой.

Участник клуба на форумах программистов Sources.RU и Vingrad, (под именем 'Петрович'). Оценку моей квалификации другими участниками форумов можно посмотреть на страницах http://forum.sources.ru/index.php?showuserЂ06 и http://vingrad.ru/@Петрович .

Английский язык (могу работать с профессиональной документацией).

Женат, один ребенок.