SAVINA_ELENA

Добрый день. Имею большой опыт в переводе документов: с 2016 по 2019 год работала переводчиком в университете, переводила как письменно, так и устно, вела рабочую переписку с иностранными партнёрами. Последний год работала в агентстве по образованию за рубежом, где вся работа была связана с переводом: договора, статьи, документы различного типа. Плюс т в мои обязанности входит копирайтинг - занималась написанием статей на сайт про лагеря и школы. Буду рада сотрудничеству.