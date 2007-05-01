Сафонов Андрей Викторович
Город: Новоуральск
Дата рождения: 22 сентября 1980 года, 28 лет.
Телефон:+7-950-64- 70986
Электронная почта: [email protected]
Желаемая должность: Программист.
Опыт работы
05.2007 – 12.2008г. ЗАО «ДЕЛС» г. Екатеринбург.
Должность: Программист.
Обязанности:
• Основная задача – внедрение и поддержка CRM системы SalesLogix.
• Разработка программ для автоматизации обработки данных и создания различных отчетов.
Достижения: Активно участвовал во внедрении CRM SalesLogix 6.2 совместно с «Центром Финансовых и Управленческих Технологий».
Внедрил в SalesLogix поддержку Классификатора адресов России (КЛАДР) (самостоятельно).
Участвовал в интеграции SalesLogix и 1С 7.7 со стороны SalesLogix (самостоятельно)
В 2008 г. завершил перевод нашей системы на SalesLogix 7.2 SP2 (самостоятельно)
Последний проект «Управление Дебиторской Задолженностью» (на базе SalesLogix 7)- в данный момент еще не окончен.
Помимо этого разрабатывал небольшие программы для автоматизации обработки данных и создания различных отчетов.
05.2005г. – 05.2007г. МУ «Городская больница» г. Новоуральска,
отдел «Автоматизация систем управления»
Должность: Программист.
Обязанности:
• Разработка прикладных программ под текущие нужды гор. больницы.
• Обслуживание компьютерного парка.
Достижения: Разработал программу по автоматизации и учета выписки Рецептов – программа была установлена во всех поликлиниках города Новоуральска.
Разработал программу по нац. проекту «Паспорт врачебного участка граждан, имеющих право на получение набора социальных услуг»
в 2007 г. разработал программу «Реестр счетов на оплату проведения дополнительных диспансеризаций работающих граждан».
Образование
2001г. – наст. время Новоуральский Государственный Технологический Институт.
Кафедра АСУ (Автоматизированные системы управления).
Неоконченное высшее.
Вечернее образование (4-й курс).
Дополнительное образование
11.2007 Прослушал 3-х дневные курсы по SalesLogix 7 в Sputnik Labs, г.Москва
Дополнительные сведения
Языки программирования Visual basic 6.0, Visual Basic.Net, T SQL
Знание ПО SalesLogix 6.x – 7.x, MS SQL Server 2000
Иностранные языки Английский технический читаю
Личные качества: легко обучаем, ответственен, стрессоустойчив, трудолюбив,
активен.