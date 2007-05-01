Программист VB, VB.net, TSQL

Сафонов Андрей Викторович

Город: Новоуральск

Дата рождения: 22 сентября 1980 года, 28 лет.

Телефон:+7-950-64- 70986

Электронная почта: [email protected]

Желаемая должность: Программист.

Опыт работы

05.2007 – 12.2008г. ЗАО «ДЕЛС» г. Екатеринбург.

Должность: Программист.

Обязанности:

• Основная задача – внедрение и поддержка CRM системы SalesLogix.

• Разработка программ для автоматизации обработки данных и создания различных отчетов.

Достижения: Активно участвовал во внедрении CRM SalesLogix 6.2 совместно с «Центром Финансовых и Управленческих Технологий».

Внедрил в SalesLogix поддержку Классификатора адресов России (КЛАДР) (самостоятельно).

Участвовал в интеграции SalesLogix и 1С 7.7 со стороны SalesLogix (самостоятельно)

В 2008 г. завершил перевод нашей системы на SalesLogix 7.2 SP2 (самостоятельно)

Последний проект «Управление Дебиторской Задолженностью» (на базе SalesLogix 7)- в данный момент еще не окончен.

Помимо этого разрабатывал небольшие программы для автоматизации обработки данных и создания различных отчетов.

05.2005г. – 05.2007г. МУ «Городская больница» г. Новоуральска,

отдел «Автоматизация систем управления»

Должность: Программист.

Обязанности:

• Разработка прикладных программ под текущие нужды гор. больницы.

• Обслуживание компьютерного парка.

Достижения: Разработал программу по автоматизации и учета выписки Рецептов – программа была установлена во всех поликлиниках города Новоуральска.

Разработал программу по нац. проекту «Паспорт врачебного участка граждан, имеющих право на получение набора социальных услуг»

в 2007 г. разработал программу «Реестр счетов на оплату проведения дополнительных диспансеризаций работающих граждан».

Образование

2001г. – наст. время Новоуральский Государственный Технологический Институт.

Кафедра АСУ (Автоматизированные системы управления).

Неоконченное высшее.

Вечернее образование (4-й курс).

Дополнительное образование

11.2007 Прослушал 3-х дневные курсы по SalesLogix 7 в Sputnik Labs, г.Москва

Дополнительные сведения

Языки программирования Visual basic 6.0, Visual Basic.Net, T SQL

Знание ПО SalesLogix 6.x – 7.x, MS SQL Server 2000

Иностранные языки Английский технический читаю

Личные качества: легко обучаем, ответственен, стрессоустойчив, трудолюбив,

активен.