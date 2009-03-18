Технический / Художественный перевод с/на испанский / английский языки

Квалификация: филолог, магистр (английский / испанский язык)

Опыт работы: 3 года

Официальный стаж: 2 года

Языки перевода:

• Испанский

• Английский

• Русский

• Украинский

Уровень владения – свободный (письменно и устно) в любых парных комбинациях.

Тематики письменного перевода:

• Технический перевод

(инструкции, спецификации)

• Медицина

(справки, сертификаты)

• Юриспруденция

(нотариальные акты, доверенности, государственные акты на право собственности земельного участка/недвижимости/транспорта, справки МВД, свидетельства о регистрации предприятий, уставы предприятий, контракты, договора купли-продажи/дарственные и т.д.)

• Апостиль

• Банковское дело

(банковские справки, выписки о состоянии счета, чеки, банковские договора)

• Бизнес

(деловая корреспонденция, запросы, инвойсы, контракты)

• Образование

(справки из школ, аттестаты, дипломы)

• Личная документация

(личная корреспонденция, паспорта, трудовые книжки, свидетельства о рождении/браке/разводе, справки с места работы, идентификационные коды, удостоверения, анкеты и т.д.)

• Художественный перевод

(Web-content, реклама, художественные тексты, статьи, аннотации, рецензии и т.д.)

Профессиональный опыт и навыки:

• Письменный перевод документов

• Участие в двусторонних телефонных конференциях / переговорах

• Участие в судебных заседаниях в качестве переводчика

• Работа с иностранными клиентами

(общение, сопровождение, ориентация в городе)

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