Квалификация: филолог, магистр (английский / испанский язык)
Опыт работы: 3 года
Официальный стаж: 2 года
Языки перевода:
• Испанский
• Английский
• Русский
• Украинский
Уровень владения – свободный (письменно и устно) в любых парных комбинациях.
Тематики письменного перевода:
• Технический перевод
(инструкции, спецификации)
• Медицина
(справки, сертификаты)
• Юриспруденция
(нотариальные акты, доверенности, государственные акты на право собственности земельного участка/недвижимости/транспорта, справки МВД, свидетельства о регистрации предприятий, уставы предприятий, контракты, договора купли-продажи/дарственные и т.д.)
• Апостиль
• Банковское дело
(банковские справки, выписки о состоянии счета, чеки, банковские договора)
• Бизнес
(деловая корреспонденция, запросы, инвойсы, контракты)
• Образование
(справки из школ, аттестаты, дипломы)
• Личная документация
(личная корреспонденция, паспорта, трудовые книжки, свидетельства о рождении/браке/разводе, справки с места работы, идентификационные коды, удостоверения, анкеты и т.д.)
• Художественный перевод
(Web-content, реклама, художественные тексты, статьи, аннотации, рецензии и т.д.)
Профессиональный опыт и навыки:
• Письменный перевод документов
• Участие в двусторонних телефонных конференциях / переговорах
• Участие в судебных заседаниях в качестве переводчика
• Работа с иностранными клиентами
(общение, сопровождение, ориентация в городе)
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