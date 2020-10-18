Опыт работы 7 лет 5 месяцевРедактировать
Ноябрь 2019 — октябрь 20201 год
Маревен Фуд Тянь-Шань
HR Generalist
- Своевременный подбор персонала;
- Адаптация новых сотрудников;
- Администрирование обучения;
- Организация всех процессов обучения;
- Администрирование кадрового делопроизводства;
- Организация учета, хранения и выдачи должностных инструкций;
- Администрирование добровольного медицинского страхования для работников Организации;
- Администрирование политик компании в области мотивации, компенсаций и льгот;
- Администрирование эффективной, системы премирования которая основывается на подходе «оплаты за производительность» для всех категорий;
- Осуществление процесса пересмотра/установления заработных плат сотрудников; участия компании в обзорах заработных плат, анализ тенденции рынка;
- Активное участие в процессе оценки/классификации должностей;
- Организация работы в области льгот, предоставляемых персоналу и их администрирование;
- Участие в процессе начисления заработной платы (Payroll), расчет премий, KPI;
Февраль 2018 — октябрь 20191 год 9 месяцев
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Алматы, www.magnum.kz
Розничная торговля... Показать еще
Специалист по подбору персонала
Специалист по подбору персонала
- Квалифицированный подбор персонала на административные вакансии магазинов;
- Размещение объявлений в открытых источниках для привлечения кандидатов;
- Подготовка отчетности о проделанной работе;
- Организация и контроль процесса стажировок кандидатов на вакансии филиала;
- Открытие новых Торговых Комплексов, формирование резервной базы кандидатов;
- Составление и своевременное установленных форм отчетности и т.д.
- Участие в HR-проектах департамента;
- Закрытие вакансии в срок;
- Закрытие единичных вакансии: специалистов по подбору персонала, директоров магазина, заведующих секции.
Февраль 2018 - июль 2018
Координатор отдела по подбору персонала
- Координация работы с учебными учреждениями (вузами, колледжами, центрами профессиональной подготовки);
- Организация участия представителей компании в ярмарках вакансий;
- Размещение объявлений о вакансиях, прием звонков и резюме от соискателей;
- Подготовка аналитических отчетов по эффективности работы подразделения (регионы);
- Координация коммуникаций с поставщиками услуг, работа с сопутствующими документами;
- Поиск единичных вакансии;
- Участие в HR-проектах департамента.
Апрель 2015 — январь 20182 года 10 месяцев
Beeline, ТМ
Информационные технологии, системная интеграция, интернет... Показать еще
Специалист группы обработки запросов (группа интернет продаж)
- Рассмотрение заявок с сайта Компании (на номера и устройства);
- Обработка заявок на доставку номеров и устройств;
- Сборка номера в системе, фиксирование в базе по заявке;
- Рассмотрение заявки на перенос номера;
- Консультация клиенттов по услугам и акциям;
- Формирование и ведение заявки на выдачи карты;
- Выдача и привязка банковской карты к номеру;
- Работа с документами и отправка соответствующий отдел, передача в архив;
- Взаимодействие с другими отделами (выполнения поручении руководителя);
- Работа с курьерской Компанией;
- Обучение новых сотрудников;
Апрель 2015 - июнь 2016
Специалист по проведению телефонных интервью
- Участие в проектах по исследованиям удовлетворенности Клиентов;
- Проведение опросов (исходящие звонки);
- Регистрация и ведение клиентской базы;
- Работа с сотрудниками компании (перевод звонков, предоставление необходимой консультации, выполнение поручении);
Активная жизненная позиция, считаю, что нет ничего невозможного, при желании и старании все преграды преодолимы. Люблю читать книги, увлекаюсь йогой, занимаюсь саморазвитием, вспомнилось поговорка век-живи, век-учись это сказано про меня. Умею вязать и ещё увлекаюсь активным спортом, трекинг в горы.
Открыта всему новому, готова учиться и меняться. Довожу начатое дело до конца, нацеленна на результат, внимательная, отзывчивая. Стремление к постоянному развитию и карьерному росту.