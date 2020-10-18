Опыт работы 7 лет 5 месяцевРедактировать

Ноябрь 2019 — октябрь 20201 год

Маревен Фуд Тянь-Шань

HR Generalist

- Своевременный подбор персонала;

- Адаптация новых сотрудников;

- Администрирование обучения;

- Организация всех процессов обучения;

- Администрирование кадрового делопроизводства;

- Организация учета, хранения и выдачи должностных инструкций;

- Администрирование добровольного медицинского страхования для работников Организации;

- Администрирование политик компании в области мотивации, компенсаций и льгот;

- Администрирование эффективной, системы премирования которая основывается на подходе «оплаты за производительность» для всех категорий;

- Осуществление процесса пересмотра/установления заработных плат сотрудников; участия компании в обзорах заработных плат, анализ тенденции рынка;

- Активное участие в процессе оценки/классификации должностей;

- Организация работы в области льгот, предоставляемых персоналу и их администрирование;

- Участие в процессе начисления заработной платы (Payroll), расчет премий, KPI;

Февраль 2018 — октябрь 20191 год 9 месяцев

MAGNUM, ТОО

Алматы, www.magnum.kz

Розничная торговля... Показать еще

Специалист по подбору персонала

Специалист по подбору персонала

- Квалифицированный подбор персонала на административные вакансии магазинов;

- Размещение объявлений в открытых источниках для привлечения кандидатов;

- Подготовка отчетности о проделанной работе;

- Организация и контроль процесса стажировок кандидатов на вакансии филиала;

- Открытие новых Торговых Комплексов, формирование резервной базы кандидатов;

- Составление и своевременное установленных форм отчетности и т.д.

- Участие в HR-проектах департамента;

- Закрытие вакансии в срок;

- Закрытие единичных вакансии: специалистов по подбору персонала, директоров магазина, заведующих секции.

Февраль 2018 - июль 2018

Координатор отдела по подбору персонала

- Координация работы с учебными учреждениями (вузами, колледжами, центрами профессиональной подготовки);

- Организация участия представителей компании в ярмарках вакансий;

- Размещение объявлений о вакансиях, прием звонков и резюме от соискателей;

- Подготовка аналитических отчетов по эффективности работы подразделения (регионы);

- Координация коммуникаций с поставщиками услуг, работа с сопутствующими документами;

- Поиск единичных вакансии;

- Участие в HR-проектах департамента.

Апрель 2015 — январь 20182 года 10 месяцев

Beeline, ТМ

www.beeline.kz

Информационные технологии, системная интеграция, интернет... Показать еще

Специалист группы обработки запросов (группа интернет продаж)

- Рассмотрение заявок с сайта Компании (на номера и устройства);

- Обработка заявок на доставку номеров и устройств;

- Сборка номера в системе, фиксирование в базе по заявке;

- Рассмотрение заявки на перенос номера;

- Консультация клиенттов по услугам и акциям;

- Формирование и ведение заявки на выдачи карты;

- Выдача и привязка банковской карты к номеру;

- Работа с документами и отправка соответствующий отдел, передача в архив;

- Взаимодействие с другими отделами (выполнения поручении руководителя);

- Работа с курьерской Компанией;

- Обучение новых сотрудников;

Апрель 2015 - июнь 2016

Специалист по проведению телефонных интервью

- Участие в проектах по исследованиям удовлетворенности Клиентов;

- Проведение опросов (исходящие звонки);

- Регистрация и ведение клиентской базы;

- Работа с сотрудниками компании (перевод звонков, предоставление необходимой консультации, выполнение поручении);

Активная жизненная позиция, считаю, что нет ничего невозможного, при желании и старании все преграды преодолимы. Люблю читать книги, увлекаюсь йогой, занимаюсь саморазвитием, вспомнилось поговорка век-живи, век-учись это сказано про меня. Умею вязать и ещё увлекаюсь активным спортом, трекинг в горы.

Открыта всему новому, готова учиться и меняться. Довожу начатое дело до конца, нацеленна на результат, внимательная, отзывчивая. Стремление к постоянному развитию и карьерному росту.