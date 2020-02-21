SB84

Сергей Бодров SB84

 
39 летРоссия/Ярославль
4 года на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Озвучка видео и рекламных роликов

Образование: Останкинский институт телевидения и радиовещания, факультет: радиожурналистка

Опыт работы:ДК Добрынина, ЯрославльЗвукорежиссерОбязанности:Работа с музыкальными, театральными, и танцевальными коллективами, на концертах, репетициях.Телекопания НТМ, ЯрославльЗвукорежиссерНастройка звука на трансляции новостей, программ и художественных фильмов.Лав-радио Ярославль, ЯрославльОператор эфираОбязанности:Выпуск рекламы в эфир, создание джинглов, работа со звуком.

Портфолио
Озвучивание
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$25/час
от $25от 1 дня
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