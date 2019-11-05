SBproduction

SEVEN BRIDGES production – имя объединяющее группу профессионалов с большим опытом в сфере создания уникальных видео продуктов, любой сложности.

Мы любим свое дело и отвечаем своей репутацией, за все что делаем.

Многолетний опыт сформировал наши основные принципы:

- Только качество, только уникальность и как следствие для Вас безупречный взрывной конечный продукт

- Используем только самое современное оборудование, раскрывая весь спектр красок попавшихся в объектив наших камер.

- Индивидуальный подход. Мы трепетно относимся к своим заказчикам и понимаем важность выполняемой работы. По этому видеосъемку и монтаж мы делаем учитывая все Ваши пожелания опираясь на свой опыт

- Ценим и экономим Ваше драгоценное время. Можете полностью положиться на профессионализм нашей команды

- Полный цикл услуг «production» и «post production»

- Создание качественной рекламы

- Съемку и монтаж музыкальных клипов

- Фото и видеосъемку крупных праздников, фестивалей, свадеб, концертов, конференций

- Выездные съемки крупных международных и локальных мероприятий

- Документальное, корпоративное видео

- Подбор локаций

- Создание сценариев