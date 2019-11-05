SBproduction

SEVEN BRIDGES production – имя объединяющее группу профессионалов с большим опытом в сфере создания уникальных видео продуктов, любой сложности.
Мы любим свое дело и отвечаем своей репутацией, за все что делаем.
Многолетний опыт сформировал наши основные принципы:
- Только качество, только уникальность и как следствие для Вас безупречный взрывной конечный продукт
- Используем только самое современное оборудование, раскрывая весь спектр красок попавшихся в объектив наших камер.
- Индивидуальный подход. Мы трепетно относимся к своим заказчикам и понимаем важность выполняемой работы. По этому видеосъемку и монтаж мы делаем учитывая все Ваши пожелания опираясь на свой опыт
- Ценим и экономим Ваше драгоценное время. Можете полностью положиться на профессионализм нашей команды
- Полный цикл услуг «production» и «post production»
- Создание качественной рекламы
- Съемку и монтаж музыкальных клипов
- Фото и видеосъемку крупных праздников, фестивалей, свадеб, концертов, конференций
- Выездные съемки крупных международных и локальных мероприятий
- Документальное, корпоративное видео
- Подбор локаций
- Создание сценариев