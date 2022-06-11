Битмейкинг, свидение, мастеринг, есть готовые биты, могу написать бит с нуля, или же написать его в стиле твоего любимого артиста.

Привет, мой дорогой друг, ищешь биты по выгодным ценам?, ты попал по адресу! В каталоге у меня есть парочка готовых битов, также я могу написать бит с нуля, или же написать бит в стиле твоего любимого артиста. Помимо битмейкинга, я занимаюсь свидением-мастеренгом.

Все это обойдется тебе минимум в 200 грн.

{Если тебя не устраивает цена то, пожалуйста, не трать мое и свое время}