SCC

Семенюк SCC

 
35 летУкраина/Ровно
11 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
Step Creative Company

Учюсь в КА"Шаг" по спецыальности "Компьютерная графика и дизайн"

Портфолио
Фотосъемка
нет отзывов
от $5
от 1 дня
#876
Фирменный стиль
нет отзывов
от $50
от 2 дней
#1432
Баннеры
нет отзывов
от $5
от 1 дня
#1873
Логотипы и Знаки
нет отзывов
от $5
от 1 дня
#2079
Иллюстрации и Рисунки
нет отзывов
от $25
от 1 дня
#2478
Обработка фотографий
нет отзывов
от $5
от 1 дня
#3086
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