начинающий, но перспективный вебдизайнер

По образованию инженер-экономист в гражданской авиации. Последние 14 лет работала преподавателем , так же по гражданской авиации в сфере продаж. Теперь переехала из Москвы в Краснодарский край и строю рай на своем большом участке. Природа дает вдохновение для творчества и мне захотелось применить себя в веб-дизайне. Делаю работы качественно, быстро, с увлечением.

Контактные данные: 9182447851, [email protected]