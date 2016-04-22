начинающий, но перспективный вебдизайнер
По образованию инженер-экономист в гражданской авиации. Последние 14 лет работала преподавателем , так же по гражданской авиации в сфере продаж. Теперь переехала из Москвы в Краснодарский край и строю рай на своем большом участке. Природа дает вдохновение для творчества и мне захотелось применить себя в веб-дизайне. Делаю работы качественно, быстро, с увлечением.
Контактные данные: 9182447851, [email protected]
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Портфолио
- Интернет- магазин детской одежды183 просмотра
- Часы155 просмотров
- Строительство срубов238 просмотров
- Фильтр симизу201 просмотр