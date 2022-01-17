Декабрь 2015 — по настоящее время
ООО"SC Johnson"
Администратор по работе с клиентами
Прием заявок, выставление счетов, сопровождение доставки груза до клиента, закрытие первичной документации, работа с претензиями, решение различных потребностей клиентов, деловая переписка и телефонные переговоры с клиентом, сопровождение тендеров.
Январь 2010 — январь 20133 года 1 месяц
ООО"Югстрой"
Бухгалтер
Первичная документация, экспорт, замещение коммерческого директора, планирование производства и отгрузок товара, работа по программе факторинг.
Опыт работы
Декабрь 2015 — по настоящее время6 лет 2 месяца
ООО"SC Johnson"
Администратор по работе с клиентами
Прием заявок, выставление счетов, сопровождение доставки груза до клиента, закрытие первичной документации, работа с претензиями, решение различных потребностей клиентов, деловая переписка и телефонные переговоры с клиентом, сопровождение тендеров.
Январь 2010 — январь 20133 года 1 месяц
ООО"Югстрой"
Бухгалтер
Первичная документация, экспорт, замещение коммерческого директора, планирование производства и отгрузок товара, работа по программе факторинг.
Ключевые навыки
Работа в SAP
Контур (Диадок , EDI)
1С: Бухгалтерия
Пользователь ПК
Первичная бухгалтерская документация
Internet
Ведение переговоров
Грамотная речь
Работа в команде
Деловая переписка
Деловое общение
Поиск информации в интернет
Работа с большим объемом информации
Телефонные переговоры
MS Office