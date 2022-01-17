Работа

Декабрь 2015 — по настоящее время

ООО"SC Johnson"

Администратор по работе с клиентами

Прием заявок, выставление счетов, сопровождение доставки груза до клиента, закрытие первичной документации, работа с претензиями, решение различных потребностей клиентов, деловая переписка и телефонные переговоры с клиентом, сопровождение тендеров.

Январь 2010 — январь 20133 года 1 месяц

ООО"Югстрой"

Бухгалтер

Первичная документация, экспорт, замещение коммерческого директора, планирование производства и отгрузок товара, работа по программе факторинг.

Опыт работы

Декабрь 2015 — по настоящее время6 лет 2 месяца

ООО"SC Johnson"

Администратор по работе с клиентами

Прием заявок, выставление счетов, сопровождение доставки груза до клиента, закрытие первичной документации, работа с претензиями, решение различных потребностей клиентов, деловая переписка и телефонные переговоры с клиентом, сопровождение тендеров.

Январь 2010 — январь 20133 года 1 месяц

ООО"Югстрой"

Бухгалтер

Первичная документация, экспорт, замещение коммерческого директора, планирование производства и отгрузок товара, работа по программе факторинг.

Ключевые навыки

Работа в SAP

Контур (Диадок , EDI)

1С: Бухгалтерия

Пользователь ПК

Первичная бухгалтерская документация

Internet

Ведение переговоров

Грамотная речь

Работа в команде

Деловая переписка

Деловое общение

Поиск информации в интернет

Работа с большим объемом информации

Телефонные переговоры

MS Office