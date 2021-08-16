SCREAM1NG_SNAKE

React React и еще раз React

Студент, занимаюсь разработкой мобильных и веб приложений. Пользуюсь следующими технологиями: React, Redux, React-Native, REST API, AJAX, SPA, mySQL, MongoDB, JS(node.js), HTML, CSS и т.д.

Помимо разработки занимаюсь дизайном (веб-дизайн, UX и UI дизайн, дизайн мобильных приложений).

Обучался, много практиковался, теперь готов предоставлять свои услуги.

Какие услуги предоставляю:

– Создание и разработка сайтов, и веб приложений

– Внесение правок и доработка сайтов, веб-приложений

– Дизайн и редизайн сайтов, и веб приложений

– Другое, связанное с веб-разработкой и сайтами

Не стал скрывать что студент и делать очередное мега пафосное описание профиля, будем честны =)