SCREAM1NG_SNAKE

React React и еще раз React
Студент, занимаюсь разработкой мобильных и веб приложений. Пользуюсь следующими технологиями: React, Redux, React-Native, REST API, AJAX, SPA, mySQL, MongoDB, JS(node.js), HTML, CSS и т.д.
Помимо разработки занимаюсь дизайном (веб-дизайн, UX и UI дизайн, дизайн мобильных приложений).
Обучался, много практиковался, теперь готов предоставлять свои услуги.
Какие услуги предоставляю:
– Создание и разработка сайтов, и веб приложений
– Внесение правок и доработка сайтов, веб-приложений
– Дизайн и редизайн сайтов, и веб приложений
– Другое, связанное с веб-разработкой и сайтами
Не стал скрывать что студент и делать очередное мега пафосное описание профиля, будем честны =)
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