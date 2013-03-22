Дизайнер-верстальщик

Верстаю из текста и картинок полноцветные журналы, буклеты, флаеры и другую полиграфию.

Подготавливаю сверстанный материал к печати, учитывая требования конкретной типографии.

Могу фотографировать. Могу не фотографировать.

Могу ретушировать. Могу не ретушировать.

При необходимости работаю в режиме нон-стоп, цейтнот, дедлайн.

Могу сверстать и html с css, но без фанатизма. Предпочитаю полиграфию и результат труда, который можно потрогать руками.

Журналы – верстал (от дизайна и рекламных блоков до DTP). Буклеты, флаеры, афиши — делал (от ТЗ до выгрузки в типографию). Фотографией — занимался (от съемки до пост-обработки).