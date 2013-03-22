Дизайнер-верстальщик
Верстаю из текста и картинок полноцветные журналы, буклеты, флаеры и другую полиграфию.
Подготавливаю сверстанный материал к печати, учитывая требования конкретной типографии.
Могу фотографировать. Могу не фотографировать.
Могу ретушировать. Могу не ретушировать.
При необходимости работаю в режиме нон-стоп, цейтнот, дедлайн.
Могу сверстать и html с css, но без фанатизма. Предпочитаю полиграфию и результат труда, который можно потрогать руками.
Журналы – верстал (от дизайна и рекламных блоков до DTP). Буклеты, флаеры, афиши — делал (от ТЗ до выгрузки в типографию). Фотографией — занимался (от съемки до пост-обработки).
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Портфолио
- Верстка статьи в глянцевый журнал.324 просмотра
- Верстка статьи в глянцевый журнал.909 просмотров
- Верстка статьи в глянцевый журнал.400 просмотров
- Верстка статьи в глянцевый журнал.712 просмотров
- Верстка статьи в глянцевый журнал.452 просмотра