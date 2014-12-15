SDergunova

Fashion-marketer

Вот уже почти 6 лет я работаю в сфере продаж и маркетинга. Мне приятно работать с людьми, которым интересно продвижение! Я ценю очень и всегда поощряю добросовестность, инициативу и соблюдение сроков работы. В своих проектах мне нужны контент-менеджеры в соц.сетях, администраторы сайтов, дизайнеры. Мои проекты - это розничные и оптовые компании в сфере как правило fashion - индустрии. Если Вам интересно получить новый необычный опыт, повысить свое мастерство и заработать - добро пожаловать!