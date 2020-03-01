Контент-менеджер

Опыт работы

Фриланс сотрудничество

Наполнение контентом: добавление товаров,написание описаний, редактирование фото, внесение характеристик.

Подготовкапрайс-листов для выгрузки на сайты.

Преобразование поступивших прайсов от поставщиков до необходимого формата.

Поиск недостающей информации в сети (хар-и товара). Определение нужной рубрики

для товара. Проверка актуальности и правильности ранее внесенных данных на

сайте, выявление ошибок, предложения по их решению, ведение отчетности.

На постоянной основе

Январь 2019 — июнь 2019

ТД"Вегас"

https://mosmax.ru/

Контент-менеджер

Автоматизация электронной коммерции для 1СПредприятия 8.2 (Управляемое приложение):

Создание контрагентов; профилей загрузкипрайс-листов; анализ прайс-листов; сведение аналогов; создание новых

производителей, коллекций и товаров.

Управление скидками, формирование цен.

Работа с разделами сантехника и ванны,проставление связей комплектующих к ним.

Размещение текстов для коллекций, разделов,фабрик. Контроль, размещение ссылок и текстов на Яндекс вебмастер.

Сентябрь 2015 — январь 2019;3 года 5 месяцев

ТД "Вегас"

https://moskeramika.ru/

Контент-менеджер

Система администрирования 1С-Битрикс:

Обработка прайс-листов поставщиков.Редактирование карточек товара. Ценообразование. Создание новых коллекций и

отдельных позиций. Поиск недостающей инф-ии (описание коллекции, хар-ти которые

не указаны в прайсе). Работа с изображениями. Мониторинг и актуализация цен по

Яндекс.Маркету. Работа со справочниками. Выявление сбоев и ошибок в работе

сайта. Решение любых возникших ситуаций в данной области работ. Внесение новых

предложений для усовершенствования и упрощения работы.

Курирование, контроль и проверка работкопирайтеров. Обучение новых сотрудников основной деятельности

(контент-менеджеры).Работа с Yandex Webmaster и Google Search Console. Ведение

документов в Google Docs.

Умение быстро перестраиваться, менять роддеятельности. Усидчивость. Стрессоустойчивость. Умение излагать суть проблем и

ошибок. Умение вести онлайн переговоры с руководителями, разработчиками,

программистами. Внимательность и концентрация. Умение доводить начатое до

логического заключения. Навык быстрой работы с большими количествами

информации. Умение выполнять монотонную деятельность. Работа в многозадачной

среде.

Работа с удаленным рабочим столом; TeamViewer;программами конвертации; архивами, 3сх, phone, notepad++,FileZilla,Google

Docs...

Март 2013 — ноябрь 2014; 1 год 9 месяцев

ООО "Интернет магазин" Ростов-на-Дону

http://newmans.ru

Менеджер информационного отдела(контент-менеджер)

Наполнение сайта видео контентом, добавлениеописаний и обзоров для всех групп товара.

Выполнение работ по добавлению, редактированию,корректированию и структурированию информации на сайте, включая дизайн

оформления текстов, таблиц, изображений и пр..

Поддержка основной концепции сайта.

Контроль наполнения сайта и актуальностипредставленной информации; контроль за ошибочной, неверной информацией и

неисправностей ее представления на сайте; поиск и размещение только проверенной

информации, при необходимости устранение неточностей.

Внесение предложений по доработке и содержаниюсайта; просмотр и корректировка опубликованных на сайте материалов.

Декабрь 2011 — июль 2012; 8 месяцев

НОУДПО "Институтинформационных технологий "АйТи" Ростов-на-Дону

www.academy.it.ru

Менеджер по работе с клиентами

Работа с обширным спектром клиентов различныхсфер деятельности:

формирование и ведение банка данных о клиентах(клиентской базы);

проведение интерактивного диалога с клиентом:телефон, факс, e-mail, традиционная почта;

рассылка информации о проведении курсов;

составление торгово-коммерческих предложений идоговоров (CRM система);

организация семинаров, тренингов, курсов;

контроль за исполнением договоров.

Образование

Высшее

2013 Таганрогский государственныйпедагогический институт им. А.П. Чехова, Таганрог

Факультет информатики и управления

Повышение квалификации, курсы

2010 Компьютерная графика и Web-дизайн

ГОУ СПО РО Каменский Педагогический Колледж, г.Каменск-Шахтинский, Диплом о профессиональ