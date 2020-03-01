Опыт работы
Фриланс сотрудничество
Наполнение контентом: добавление товаров,написание описаний, редактирование фото, внесение характеристик.
- https://astia.ru/
пример: https://astia.ru/products/39747-tajin-28-sm-20-l-krasnyy-seriya-terre-a-feu-terre-etoilee.html
- https://qnits.ru/
- http://aranza.ru/
- Сеть онлайнмагазинов
- https://kupi-skovorodu.ru/
- https://solingen-shop.ru/
- https://33kastryli.ru/
- https://www.superposuda.ru/
Преобразование поступивших прайсов от поставщиков до необходимого формата.
Поиск недостающей информации в сети (хар-и товара). Определение нужной рубрики
для товара. Проверка актуальности и правильности ранее внесенных данных на
сайте, выявление ошибок, предложения по их решению, ведение отчетности.
На постоянной основе
- Январь 2019 — июнь 2019
Контент-менеджер
Автоматизация электронной коммерции для 1СПредприятия 8.2 (Управляемое приложение):
Создание контрагентов; профилей загрузкипрайс-листов; анализ прайс-листов; сведение аналогов; создание новых
производителей, коллекций и товаров.
Управление скидками, формирование цен.
Работа с разделами сантехника и ванны,проставление связей комплектующих к ним.
Размещение текстов для коллекций, разделов,фабрик. Контроль, размещение ссылок и текстов на Яндекс вебмастер.
- Сентябрь 2015 — январь 2019;3 года 5 месяцев
Контент-менеджер
Система администрирования 1С-Битрикс:
Обработка прайс-листов поставщиков.Редактирование карточек товара. Ценообразование. Создание новых коллекций и
отдельных позиций. Поиск недостающей инф-ии (описание коллекции, хар-ти которые
не указаны в прайсе). Работа с изображениями. Мониторинг и актуализация цен по
Яндекс.Маркету. Работа со справочниками. Выявление сбоев и ошибок в работе
сайта. Решение любых возникших ситуаций в данной области работ. Внесение новых
предложений для усовершенствования и упрощения работы.
Курирование, контроль и проверка работкопирайтеров. Обучение новых сотрудников основной деятельности
(контент-менеджеры).Работа с Yandex Webmaster и Google Search Console. Ведение
документов в Google Docs.
Умение быстро перестраиваться, менять роддеятельности. Усидчивость. Стрессоустойчивость. Умение излагать суть проблем и
ошибок. Умение вести онлайн переговоры с руководителями, разработчиками,
программистами. Внимательность и концентрация. Умение доводить начатое до
логического заключения. Навык быстрой работы с большими количествами
информации. Умение выполнять монотонную деятельность. Работа в многозадачной
среде.
Работа с удаленным рабочим столом; TeamViewer;программами конвертации; архивами, 3сх, phone, notepad++,FileZilla,Google
Docs...
- Март 2013 — ноябрь 2014; 1 год 9 месяцев
Менеджер информационного отдела(контент-менеджер)
Наполнение сайта видео контентом, добавлениеописаний и обзоров для всех групп товара.
Выполнение работ по добавлению, редактированию,корректированию и структурированию информации на сайте, включая дизайн
оформления текстов, таблиц, изображений и пр..
Поддержка основной концепции сайта.
Контроль наполнения сайта и актуальностипредставленной информации; контроль за ошибочной, неверной информацией и
неисправностей ее представления на сайте; поиск и размещение только проверенной
информации, при необходимости устранение неточностей.
Внесение предложений по доработке и содержаниюсайта; просмотр и корректировка опубликованных на сайте материалов.
- Декабрь 2011 — июль 2012; 8 месяцев
Менеджер по работе с клиентами
Работа с обширным спектром клиентов различныхсфер деятельности:
формирование и ведение банка данных о клиентах(клиентской базы);
проведение интерактивного диалога с клиентом:телефон, факс, e-mail, традиционная почта;
рассылка информации о проведении курсов;
составление торгово-коммерческих предложений идоговоров (CRM система);
организация семинаров, тренингов, курсов;
контроль за исполнением договоров.
Образование
Высшее
2013 Таганрогский государственныйпедагогический институт им. А.П. Чехова, Таганрог
Факультет информатики и управления
Повышение квалификации, курсы
2010 Компьютерная графика и Web-дизайн
ГОУ СПО РО Каменский Педагогический Колледж, г.Каменск-Шахтинский, Диплом о профессиональ