SEO, Контекст, Увеличение объемов заказов с Вашего сайта

Работа с бюджетами от 500 у.е. в месяц

Вводится специальное предложение — эконом-тариф — комплексное продвижение сайтов от 300 долларов в месяц. Подходит не всем! Уточняйте подробности при личном общении.

Гарантия результата: Мы гарантируем вывод 70% ключевых слов, если мы не выводим эти слова в ТОП-10, то дальше продвигаем Ваш сайт за собственный счет до того момента, пока он не будет в ТОП-10 по всем ключевым словам. Кроме этого, мы не привязываем Вас к себе, используя только вечные ссылки.

Реальные сроки продвижения, оптимальные цены: Мы поднимем сайт в топ поисковых систем по оптимальным ключевым словам, по которым Вас ищут Ваши потенциальные клиенты. Это уже Ваши потенциальные клиенты, так как они сами ищут Вашу услугу.

К проекту подходим системно: Предлагаем комплексное решение Ваших задач, а не отдельно взятые инструменты рекламы. Работая на долгосрочной основе, Вам легче следить за качеством наших работ и отслеживать свои результаты.

Работаем на перспективу: Зная тенденции развития поисковиков, понимаем, что сегодняшние методы продвижения уже завтра могут устареть, поэтому работаем на опережение.

Безопасность продвижения: Не рискуем деньгами и репутацией клиентов, и использует только легальные, «законные» технологии продвижения.

Комплексное продвижение сайтов

- Составление семантического ядра сайта/корректировка имеющегося

- Внутренняя оптимизации сайта

- SEO-анализ конкуренции рынка, просчёт частотности запросов

- Грамотное и корректное составление МЕТА-тегов

- Составление правильных файлов robots.txt и sitemap.xml

- Настройка редиректов, работа с .htaccess

- Разработка ТЗ для копирайтера, составление схемы написание контента и наполнения сайта

- «Общение» с CMS, настройка необходимых плагинов, оптимизация

- Работа с системами аналитики Google Analytics и Яндекс Метрика

- Работа с системами статистики посещений и анализ трафика

- Улучшение поведенческого фактора

- Увеличение рейтингов социальной активности

- Повышение количества анкорных и безанкорных беклинков

- Работа с биржами купли/продажи вечных ссылок

- Ежемесячные отчёты о проделанной работе, список позиций, работ, план-предложение на следующий месяц

-Настройка контекстной рекламы (Яндекс Директ, Google Adwords)

Внутренняя оптимизация сайта

- Выполнение всех внутренних работ по сайту

- Подготовка сайта к продвижению

SEO-аудит сайта, анализ, рекомендации

- Анализ юзабилити

- Анализ положения сайта

- Анализ конкуренции

- Анализ оптимизации сайта

- Рекомендации по продвижению

- Стратегия по продвижению

Мне выгодно, чтоб ваш бизнес рос и процветал.

Для нас результат – это Увеличение объемов заказов с вашего сайта, а не просто Топ-10

Если вы понимаете разницу между специалистом своего дела и рабочим широкого профиля, то мы обязательно сработаемся.

Каждый заказчик получает комплексную техническую поддержку сайта, консультации специалистов, четко сформулированную стратегию продвижения своего бизнеса в интернете.

Контакты:

Ирина

Email: [email protected]

Email2: [email protected]

Телефон +38 (063) 437 59 85

Телефон +38 (095) 311–70–80