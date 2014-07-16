Работа с бюджетами от 500 у.е. в месяц
Вводится специальное предложение — эконом-тариф — комплексное продвижение сайтов от 300 долларов в месяц. Подходит не всем! Уточняйте подробности при личном общении.
Гарантия результата: Мы гарантируем вывод 70% ключевых слов, если мы не выводим эти слова в ТОП-10, то дальше продвигаем Ваш сайт за собственный счет до того момента, пока он не будет в ТОП-10 по всем ключевым словам. Кроме этого, мы не привязываем Вас к себе, используя только вечные ссылки.
Реальные сроки продвижения, оптимальные цены: Мы поднимем сайт в топ поисковых систем по оптимальным ключевым словам, по которым Вас ищут Ваши потенциальные клиенты. Это уже Ваши потенциальные клиенты, так как они сами ищут Вашу услугу.
К проекту подходим системно: Предлагаем комплексное решение Ваших задач, а не отдельно взятые инструменты рекламы. Работая на долгосрочной основе, Вам легче следить за качеством наших работ и отслеживать свои результаты.
Работаем на перспективу: Зная тенденции развития поисковиков, понимаем, что сегодняшние методы продвижения уже завтра могут устареть, поэтому работаем на опережение.
Безопасность продвижения: Не рискуем деньгами и репутацией клиентов, и использует только легальные, «законные» технологии продвижения.
Комплексное продвижение сайтов
- Составление семантического ядра сайта/корректировка имеющегося
- Внутренняя оптимизации сайта
- SEO-анализ конкуренции рынка, просчёт частотности запросов
- Грамотное и корректное составление МЕТА-тегов
- Составление правильных файлов robots.txt и sitemap.xml
- Настройка редиректов, работа с .htaccess
- Разработка ТЗ для копирайтера, составление схемы написание контента и наполнения сайта
- «Общение» с CMS, настройка необходимых плагинов, оптимизация
- Работа с системами аналитики Google Analytics и Яндекс Метрика
- Работа с системами статистики посещений и анализ трафика
- Улучшение поведенческого фактора
- Увеличение рейтингов социальной активности
- Повышение количества анкорных и безанкорных беклинков
- Работа с биржами купли/продажи вечных ссылок
- Ежемесячные отчёты о проделанной работе, список позиций, работ, план-предложение на следующий месяц
-Настройка контекстной рекламы (Яндекс Директ, Google Adwords)
Внутренняя оптимизация сайта
- Выполнение всех внутренних работ по сайту
- Подготовка сайта к продвижению
SEO-аудит сайта, анализ, рекомендации
- Анализ юзабилити
- Анализ положения сайта
- Анализ конкуренции
- Анализ оптимизации сайта
- Рекомендации по продвижению
- Стратегия по продвижению
Мне выгодно, чтоб ваш бизнес рос и процветал.
Для нас результат – это Увеличение объемов заказов с вашего сайта, а не просто Топ-10
Если вы понимаете разницу между специалистом своего дела и рабочим широкого профиля, то мы обязательно сработаемся.
Каждый заказчик получает комплексную техническую поддержку сайта, консультации специалистов, четко сформулированную стратегию продвижения своего бизнеса в интернете.
Контакты:
Ирина
Email: [email protected]
Email2: [email protected]
Телефон +38 (063) 437 59 85
Телефон +38 (095) 311–70–80