SEO-Optimization

Дмитрий Череявский SEO-OptimizationSEO-Optimization
Глубокое понимание алгоритмов поисковых систем и факторов ранжирования.
На протяжении своей карьеры интернет-маркетолога я глубоко увлекся
технологиями поисковых алгоритмов и их влиянием на бизнес. Меня
постоянно вдохновляют многочисленные способы, с помощью которых
интернет позволяет помочь бизнесу процветать и развиваться.
Использовали доступные инструменты для разных SEO задач как для сбора семантического ядра до технического аудита сайта.
Основные инструменты с которыми работаю по SEO:
• Google Analytics;
• Google Search Console;
• Яндекс Метрика;
• Google Tag Manager;
• Key Collector;
• Ahrefs;
• Serpstat;
• Semrush;
• Screaming Frog;
• Similarweb;
• Keys.so;
• Arsenkin.ru;
• Advego Plagiatus
Базовое понимание HTML/CSS, CMS Wordpress, Open Cart и Joomla
SEO оптимизация интернета магазина Electrocontrol 2019-2021:
Сбор семантического ядра, кластеризация запросов и ключевых слов на страницу (Title, H1-H3, описание, ЧПУ для страниц). Разработка структуры сайта и перелинковка страниц. Технический аудит и поиск потерянных ключей.
SEO оптимизация сайта с услугами Install Group 2021-2022:
Сбор семантического ядра, кластеризация запросов и ключевых слов на страницу (Title, H1-H3, описание, ЧПУ для страниц, SEO тексты, якорный текст).
Технический аудит сайта, добавление микроразметок и семантической верстки, оптимизация изображений и видеоконтента, удаление зомби страниц, настройка папки robots.txt и sitemap.xml.
Улучшения YMYL факторов и EAT сайта, стратегия продвижение в локальном бизнесе, наращивание внешних ссылок на сайт, работа над репутаций в компаний (SERM)