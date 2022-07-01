SEO-Optimization

Вы получите комплексное SEO продвижение сайта и технический аудит ваших сайтов.

Глубокое понимание алгоритмов поисковых систем и факторов ранжирования.

На протяжении своей карьеры интернет-маркетолога я глубоко увлекся

технологиями поисковых алгоритмов и их влиянием на бизнес. Меня

постоянно вдохновляют многочисленные способы, с помощью которых

интернет позволяет помочь бизнесу процветать и развиваться.

Использовали доступные инструменты для разных SEO задач как для сбора семантического ядра до технического аудита сайта.

Основные инструменты с которыми работаю по SEO:

• Google Analytics;

• Google Search Console;

• Яндекс Метрика;

• Google Tag Manager;

• Key Collector;

• Ahrefs;

• Serpstat;

• Semrush;

• Screaming Frog;

• Similarweb;

• Keys.so;

• Arsenkin.ru;

• Advego Plagiatus

Базовое понимание HTML/CSS, CMS Wordpress, Open Cart и Joomla

SEO оптимизация интернета магазина Electrocontrol 2019-2021:

Сбор семантического ядра, кластеризация запросов и ключевых слов на страницу (Title, H1-H3, описание, ЧПУ для страниц). Разработка структуры сайта и перелинковка страниц. Технический аудит и поиск потерянных ключей.

SEO оптимизация сайта с услугами Install Group 2021-2022:

Сбор семантического ядра, кластеризация запросов и ключевых слов на страницу (Title, H1-H3, описание, ЧПУ для страниц, SEO тексты, якорный текст).

Технический аудит сайта, добавление микроразметок и семантической верстки, оптимизация изображений и видеоконтента, удаление зомби страниц, настройка папки robots.txt и sitemap.xml.

Улучшения YMYL факторов и EAT сайта, стратегия продвижение в локальном бизнесе, наращивание внешних ссылок на сайт, работа над репутаций в компаний (SERM)