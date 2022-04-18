Специалист в SEO – более 9 лет занимаюсь комплексным продвижением сайтов в СНГ, Европе и Америке. Сертифицированный специалист в Ads.

Почему Вам стоит заказать SEO у меня?

1) Внимательно изучаю проекты!

2) В работе анализирую Ваш сайт и сайты конкурентов, для того что б понимать в каком направлении строить дальнейшую работу.

3) Всегда собираю максимально полное семантическое ядро.

4) Имею большой опыт работы с проектами различного масштаба начиная от небольших сайтов услуг и заканчивая огромными интернет магазинами в различных тематиках (Медицина, Строительные материалы, Детские товары)

5) Работаю с различными системами управления (1С-Битрикс, WordPress, Joomla, OpenCart и другие).

6) Не затягиваю работы.

7) Оплата любым удобным способом, включая р/с ИП

Что вы получите от сотрудничества со мной?

1) Рост позиций сайта по самым популярным запросам.

2) Увеличение обращений, а следовательно и заказов.

3) Увеличение дохода.

Мои навыки:

SEO-оптимизация

• Навыки работы с CMS: 1C Bitrix, UMI, OpenCart, Wordpress, Jumla и другими

• Основы HTML, CSS, Java

• Хосты, домены

• Понимание схем работы поисковых систем, основных алгоритмов ранжирования и фильтров

• Составление семантического ядра

• SEO копирайтинг

• Анализ Usability

• SEO-аудит

• Работа с внешними ссылками

• Внутренняя перелинковка

• Сервисы аналитики: Яндекс.Метрика; Яндекс.Вебмастер; Google Analytics; Google Search

• SEO cервисы: Allpositions, Screaming Frog, Вебмастера, Sape, Key Collector, Key Assort, Advego, Тургенев, база Пастухова, Букварикс , Serpstat, Miralinks, Ahrefs

- SEO от 4000 грн

- PPC от 2000 грн