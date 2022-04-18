Почему Вам стоит заказать SEO у меня?
1) Внимательно изучаю проекты!
2) В работе анализирую Ваш сайт и сайты конкурентов, для того что б понимать в каком направлении строить дальнейшую работу.
3) Всегда собираю максимально полное семантическое ядро.
4) Имею большой опыт работы с проектами различного масштаба начиная от небольших сайтов услуг и заканчивая огромными интернет магазинами в различных тематиках (Медицина, Строительные материалы, Детские товары)
5) Работаю с различными системами управления (1С-Битрикс, WordPress, Joomla, OpenCart и другие).
6) Не затягиваю работы.
7) Оплата любым удобным способом, включая р/с ИП
Что вы получите от сотрудничества со мной?
1) Рост позиций сайта по самым популярным запросам.
2) Увеличение обращений, а следовательно и заказов.
3) Увеличение дохода.
Мои навыки:
SEO-оптимизация
• Навыки работы с CMS: 1C Bitrix, UMI, OpenCart, Wordpress, Jumla и другими
• Основы HTML, CSS, Java
• Хосты, домены
• Понимание схем работы поисковых систем, основных алгоритмов ранжирования и фильтров
• Составление семантического ядра
• SEO копирайтинг
• Анализ Usability
• SEO-аудит
• Работа с внешними ссылками
• Внутренняя перелинковка
• Сервисы аналитики: Яндекс.Метрика; Яндекс.Вебмастер; Google Analytics; Google Search
• SEO cервисы: Allpositions, Screaming Frog, Вебмастера, Sape, Key Collector, Key Assort, Advego, Тургенев, база Пастухова, Букварикс , Serpstat, Miralinks, Ahrefs
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