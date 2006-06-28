1991-1995гг. - переводчик Greenpeace International, USA

Письменные и устные переводы с английского на русский, с русского на английский, публикация в изданиях этой организации.

1995-2006гг. - генеральный секретарь Servas International

Организация входит в ООН, я являюсь её представителем в России. Моя должность включает в себя работу с официальной документацией, в т.ч. переводческую, написание статей, работу над сайтом. Много общения с носителями языка.

Развитые навыки письменного и устного перевода, в том числе художественного (англ., русский), отличное знание грамматики, обширный словарный запас, чувство стиля.

Ответственность, пунктуальность, умение выполнять работу в заданные сроки, собранность, аккуратность.

Дополнительные навыки: уверенный пользователь ПК, приложений Microsoft Office, Adobe, средств Internet.