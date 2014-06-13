SERGiONizator

Сергей Роголев SERGiONizatorSERGiONizator
36 летУкраина/Белая Церковь
11 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
100 % уникальные статьи, верстка LP, сайты и их продвижение! обращайтесь.
Делаю сайты с нуля ( неважно визитка,landing page или магазин и сайты миллионники ), верстаю, программирую , пишу уникальные тексты , делаю красочный креативный дизайн.Продающие статьи на Landing Page .Продвигаю сайты в Топ только белыми методами.
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Качество и срок гарантирую на 100%
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Ищу на постоянное сотрудничество рекламные агенства и фрилансеров – менеджеров