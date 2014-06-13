SERGiONizator

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Делаю сайты с нуля ( неважно визитка,landing page или магазин и сайты миллионники ), верстаю, программирую , пишу уникальные тексты , делаю красочный креативный дизайн.Продающие статьи на Landing Page .Продвигаю сайты в Топ только белыми методами.

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