SERVICE-911

Организатор проэктов и роботодатель для фриланс-профисионалов

Доброго времени!

Я занимаюсь как предоставлением заказов для фрилансеров так же и предоставление заказчикам услуги профиссиональных фрилансеров. Все работы ведутся по безопасной сделке что исключает "не оплаты" или "отказа" выполнять принятую работу.

Если у Вас есть проэкт но Вы не можете для него найти потходящих людей, я это сделаю. А если Вы профиссиональный и опытный человек то пишите и мы обсудем, мозможно для Вас у меня будет потходящая работа!

Метод и условия работы для всех без исключений:

Принимая заказ от "заказчика" я ищу людей для выполнения работы.

После нахождения нужной кандидатуры и утверждения что "фрилансер" выполнит данную работу

я передаю заказчику положительный ответ и окончание срока когда его работа будет выполнена.

Заказчик делает предоплату которую я передаю выбраному фрилансеру. После выполнения работы

фрилансер скидывает мне готовую работу (ТЕСТ ВАРИАНТ) и когда роботодатель утверждает и принимает ее,

происходит расчет. И расчет с фрилансером, после чего заказчик получает весь полноценный доступ к необходимому материалу тойсть выполненой работы.

Ну и разумается что моя работа не бесплатна, я удерживаю с каждого заказа от 5 до 10%

Таким образом я являюсь гарантом того что заказ будет выполнен а работа оплачена.

Пишите, буду рад новому сотрудничеству!