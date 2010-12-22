SEnder1989

Образование:
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Днепропетровский национальный университет, экономический факультет, специальность “Финансы”, 4 курс
2007-2009-Днепропетровский колледж экономики и бизнеса, экономический факультет, специальность “Товароведение и коммерческая деятельность”
Опыт работы:
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2009-наст. вр. «…», копирайтер-фрилансер
• создаю тексты для веб-сайтов, рекламные статьи и пр.
Знания и навыки:
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• написание текстов различных стилей и форм
• быстрый поиск нужной информации
• умение качественно работать в сжатые сроки
• знание основ seo-оптимизации сайтов
• грамотный язык
• имею представление об основах рекламы