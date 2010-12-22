SEnder1989

Андрей Тихонов SEnder1989

 
34 годаУкраина/Днепр
13 лет на фриланс-бирже
Был
13 лет назад

Образование:

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Днепропетровский национальный университет, экономический факультет, специальность “Финансы”, 4 курс

2007-2009-Днепропетровский колледж экономики и бизнеса, экономический факультет, специальность “Товароведение и коммерческая деятельность”

Опыт работы:

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2009-наст. вр. «…», копирайтер-фрилансер

• создаю тексты для веб-сайтов, рекламные статьи и пр.

Знания и навыки:

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• написание текстов различных стилей и форм

• быстрый поиск нужной информации

• умение качественно работать в сжатые сроки

• знание основ seo-оптимизации сайтов

• грамотный язык

• имею представление об основах рекламы